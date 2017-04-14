Вертолет Ми-35М для Мали

На веб-ресурсе russianplanes.net опубликована фотография первого боевого вертолета Ми-35М, изготовленного для Мали. Вертолет был заснят в марте 2017 года во время летных испытаний на АО «Роствертол» в Ростове-на-Дону. Хотя надписи и бортовые опознавательные знаки на машине заклеены, однако нижний опознавательный знак ВВС Мали на «брюхе» вертолета остался не закрыт. Первый построенный на АО «Роствертол» вертолет Ми-35М для ВВС Мали. Ростов-на-Дону, март 2017 года (с)

Официально о заключении контракта на поставку вертолетов Ми-35М в Мали российской стороной не сообщалось, однако в сентябре 2016 года один из руководителей АО «Рособоронэкспорт» Юрий Демченко заявил, что Россия в 2016-2017 годах «продолжит поставку» вертолетов семейств Ми-8/17 и Ми-24/35 «в Анголу, Мали, Нигерию и Судан». Ранее Мали приобрела в Болгарии у компании «Металика АБ» из наличия семь старых вертолетов Ми-24Д, поступивших в 2007-2012 годах.