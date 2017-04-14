ООО «АТМ» открыло в городе Карабулак Республики Ингушетия производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отоплениявысокого качества под торговой маркой Alu Tech Metal (АТМ). Завод мощностью 3,1 млн секций в год построен в Карабулакской промышленной зоне. Общий объем инвестиций в проект составил 885,1 млн рублей, из которых 500 млн рублей — заём Фонда развития промышленности. На заводе «АТМ» установлено передовое технологическое оборудование, отвечающее стандартам европейского качества, в том числе: итальянские газовые печи для алюминиевых сплавов,автоматизированная линия по механической обработке и сборке радиаторов, система роботизированного комплекса с роботами Kuka KR150 с контроллером и системой программного обеспечения,автоматическая линия порошковой покраски с блоком анафореза



В Ингушетии открылось производство радиаторов отопления Основные рынки сбыта «АТМ» находятся в Северо-Кавказском, Южном и Крымском федеральных округах. Спрос на продукцию завода высок, поскольку на рынке сложился дефицит качественных алюминиевых и биметаллических радиаторов в связи с недостатком производственных мощностей на российских предприятиях и высокой стоимостью импорта.