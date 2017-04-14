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Новые заводы и цеха

Новое предприятие холдинга «Швабе» начало выпуск продукции

Завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов построен в г. Малгобек в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы». Предприятие входит в холдинг «Швабе».

На заводе будут выпускать 18 тонн паст для толстопленочной технологии в год на общую сумму 2 168 млн рублей при общем годовом потреблении рынка РФ в 50 тонн. Эти меры позволят заместить импорт на 40%. Помимо этого, на предприятии предполагается выпускать 300 тыс. светильников и 400 тыс. филаментных ламп, а также оптических модулей большой и малой мощности на общую сумму 856 млн рублей в год. Частично завод будет работать на Рособоронэкспорт.

Завод будет давать в год до 230 млн руб. налоговых платежей. После выхода на проектную мощность чистая прибыль предприятия ежегодно будет составлять 350 млн рублей. Срок окупаемости проекта — 4-5 лет.

Процесс производства запущен, на заводе задействовано порядка 100 человек, в основном молодые люди из числа местных жителей.

http://www.ingushetia.ru/news/na_zavode_energosberegayushchego_oborudovaniya_v_ingushetii_nachat_vypusk_produktsii/

Северный Кавказ, Ингушетия, Швабе, новое производво
  • Нет аватара tumanova
    14.04.1722:12:39

    Сразу три предприятия открыты за день в одном регионе. Не припомню такого. Можно сказать уникальный случай.

    #902553
  • Нет аватара Clausson
    15.04.1700:52:35

    Вот это радует. Хорошее предприятие. Нужная продукция. Филаментные лампы считаю на сегодня лучшими. Да и люди в регионе при нормальном деле, а не в лесах (что тоже не мало важно).

    #902590
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