Новое предприятие холдинга «Швабе» начало выпуск продукции

Завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов построен в г. Малгобек в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы». Предприятие входит в холдинг «Швабе».

На заводе будут выпускать 18 тонн паст для толстопленочной технологии в год на общую сумму 2 168 млн рублей при общем годовом потреблении рынка РФ в 50 тонн. Эти меры позволят заместить импорт на 40%. Помимо этого, на предприятии предполагается выпускать 300 тыс. светильников и 400 тыс. филаментных ламп, а также оптических модулей большой и малой мощности на общую сумму 856 млн рублей в год. Частично завод будет работать на Рособоронэкспорт.

Завод будет давать в год до 230 млн руб. налоговых платежей. После выхода на проектную мощность чистая прибыль предприятия ежегодно будет составлять 350 млн рублей. Срок окупаемости проекта — 4-5 лет.

Процесс производства запущен, на заводе задействовано порядка 100 человек, в основном молодые люди из числа местных жителей.