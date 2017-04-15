Газпром нефть начала промышленную эксплуатацию ГТИ Восточного участка Оренбургского месторождения

«Газпромнефть-Оренбург», дочерняя компания «Газпром нефти», ввела в эксплуатацию газопровод максимальной пропускной способностью более 5,7 млрд куб. м на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения . Трубопровод протяженностью более 50 км обеспечивает поставку растущих объемов газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), входящий в группу компаний «Газпром ».

Строительство газопровода — один из элементов масштабной программы создания системы утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Следующим этапом расширения газовой инфраструктуры на Восточном участке Оренбургского месторождения станет запуск новой компрессорной станции, которая даст возможность поставлять на Оренбургский ГПЗ весь ПНГ, добываемый на месторождении, и довести уровень его утилизации до 95%. Поставки ПНГ с новой компрессорной станции планируется начать до конца 2017 года.

К проектированию, строительству и эксплуатации газопровода были предъявлены повышенные требования безопасности. До начала строительства магистрали проведены комплексные исследования почвы, воздуха и поверхностных вод, по результатам которых выбран вариант наименьшего воздействия на окружающую среду, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы. Трубопровод проложен под землей на глубине 2-5 м, переходы через наземные преграды выполнены методом горизонтально-направленного бурения. Объект оснащен системами видеомониторинга, охранной сигнализации, контроля загазованности, телеметрии и дистанционного управления процессом транспортировки газа.

«Рациональное использование всех добываемых углеводородов является непременным условием эффективного освоения месторождений. Газовый проект, реализованный „Газпром нефтью“ на Восточном участке Оренбургского месторождения, позволяет не только достичь в регионе целевого уровня утилизации ПНГ, но и существенно улучшает экономику проекта в целом. „Газпром нефть“ стремится к 2020 году увеличить добычу до 100 млн тонн углеводородов, и благодаря комплексному развитию наших активов эта цель будет достигнута», — сказал первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев отметил:

«Новый газопровод по своим характеристикам (рабочее давление, толщина стенки) является уникальным для „Газпром нефти“ и одним из крупнейших в регионе. Улучшение газотранспортной инфраструктуры Восточного участка позволит нам выйти на качественно новый уровень развития: бурить новые скважины и наряду с нефтью наращивать объемы добычи и переработки газа. Это значит, что на нашем предприятии появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты».

СПРАВКА:

«Газпромнефть-Оренбург» (дочернее общество компании «Газпром нефть») работает на территории четырех районов Оренбургской области: Оренбургского, Новосергиевского, Переволоцкого и Сорочинского, а также города Оренбурга. На данный момент суммарные запасы нефти и конденсата на активах предприятия составляют более 160 млн тонн.

Основная деятельность по добыче углеводородов сосредоточена на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, Царичанском+Филатовском месторождении. Также предприятие осваивает Капитоновское, Балейкинское и Землянское месторождения.