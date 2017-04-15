Второе дыхание «Туваасбеста»

Горно-обогатительный комбинат «Туваасбест» возобновил производство после двухлетнего простоя.

Он ведет отгрузку первой опытной партии продукции в объеме 600 тонн по контракту с зарубежными потребителями, в частности, из Киргизии. В случае соответствия её параметров требованиям заказчика предприятие в состоянии производить до 3 тысяч тонн асбеста в месяц.

Вернуть ГОК к жизни пытается новый собственник — Санкт-Петербургская компания Alba Capital. За два года она модернизировала основные технологические линии, в особенности перевооружив цех обогащения высокосортных руд.

Для того, чтобы вновь запустить цеха, инвестору пришлось закупить более 400 двигателей, которые обеспечат работу комбината, установить новые редукторы, транспортерные ленты, транспортеры и грохота. Реконструировано оборудование, обеспечивающее дымо и пылеудаление в цехах сушки и пылеочистки.

В итоге мощность производства была увеличена вдвое. И это не предел: специалисты компании утверждают, что имеющиеся площадки позволяют нарастить объёмы во столько же — разумеется, при позитивной конъюнктуре рынка.

Как сообщил генеральный директор ГОК «Туваасбест» Владимир Тоестев, спрос на тувинский асбест есть. В портфеле заказов — предложения от целого ряда отечественных и зарубежных компаний, в том числе красноярского комбината «Волна», являющегося крупнейшим в Сибири производителем хризотилцементных изделий, включая шифер.

Готовы работать с «Туваасбестом» предприятия из Китая, Узбекистана и других стран. Но после смены собственника сотрудничество со всеми старыми и новыми клиентами, как и с покупателями из Киргизии, комбинату придется начинать с тестовых поставок.

В настоящий момент на предприятии работают около 100 человек, десять процентов из которых — жители республики. Согласно проекту штат предприятия будет расширен до 250 сотрудников.

«Туваасбест» — одно из старейших горнодобывающих предприятий Тувы. На комбинате производится добыча и обогащение хризотил-асбестовых руд. Расположено в Барун-Xемчикском pайоне. Сырьевой базой является Актовракское месторождение. Cтроительство комбината начато в 1959, введён в действие в 1964. Максимальная добыча достигнута в 1988 году — 4,5 млн. тонн руды.