Ижорские заводы отгрузили компенсатор давления для Белорусской АЭС

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно отгрузили заказчику компенсатор давления для второго энергоблока Белорусской АЭС.

Компенсатор давления предназначен для работы в составе системы первого контура реактора и служит для поддержания давления в контуре при номинальных режимах работы установки и ограничений колебаний давления в переходных и аварийных режимах. Он представляет собой сосуд объемом 79 кубометров, с толщиной стенки 160 мм, в рабочем состоянии заполненный водой и паром.

Компенсатор давления был изготовлен с опережением графика на 17 дней и сдан заказчику.

Белорусская АЭС строится по проекту АЭС-2006, который представляет собой эволюционную доработку хорошо известной и отработанной в России энергетической установки с водо-водяными ядерными реакторами ВВЭР-1200. Проект полностью соответствует рекомендациям МАГАТЭ. Срок службы энергоблоков, построенных по проекту АЭС-2006, увеличивается до 60 лет.

Ижорские заводы — современное машиностроительное предприятие, специализирующееся на изготовлении оборудования для атомной энергетики и нефте- и газопереработки. Предприятие обладает уникальной технологической базой и высококвалифицированным персоналом.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером Группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).