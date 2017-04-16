Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk

Компания «Доктор Веб» сообщила о том, что японская компания MC Security теперь использует интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Как рассказали CNews в компании, три тысячи клиентов сотен предприятий из префектуры Шимане могут воспользоваться всеми преимуществами услуги Антивирус Dr.Web.

MC Security производит программно-аппаратные комплексы и решения для обеспечения безопасности в интернете. Выбор пал на решение от российского разработчика, потому что Dr.Web AV-Desk позволяет удаленно контролировать процессы на защищенных объектах и тем самым экономит время и деньги не только клиентов, но и MC Security. Более того, антивирусные продукты от «Доктор Веб» уже успели хорошо зарекомендовать себя среди специалистов компании.

«Благодаря услуге Антивирус Dr.Web мы можем предложить клиентам защиту от вирусов дешевле, чем конкуренты. Кроме того, у других компаний нет продуктов, которые используют облачные технологии и обеспечивают такое соотношение цены и качества. Важно и то, что „Доктор Веб“ уделяет особое внимание защите клиентов от троянов шифровальщиков», — отметил Ючи Нагасаки, директор по продажам MC Security.

MC Security проектирует, производит и продает устройства и программное обеспечение в Японии с 2006 года. Основное задачей в компании видят разработку и производство на территории Японии современных решений для сетевой безопасности, которые позволят пользователям любой квалификации с легкостью обеспечить сохранность собственной информации. Поддержка клиентов производится на японском языке с учетом культурных особенностей страны. Это создает безопасную и комфортную среду для работы пользователей.