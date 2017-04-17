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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новая племенная свиноферма Мираторга запущена в Курской области

14 апреля Агрохолдинг «Мираторг» запустил в производство в Курской области очередную, третью по счету, генетическую площадку-свиноферму (нуклеус) по выращиванию чистопородных хряков. Инвестиции в проект составили 595 млн. рублей.

Задача новой генетической площадки состоит в разведении хряков с высокими генетическими показателями и лучшими наследственными качествами. Новый «Нуклеус-3» оснащён самым современным оборудованием для ведения селекционной работы.

В компании уточнили, что на площадке «Нуклеус-3» в год будет разводиться более 1000 хряков с высокими генетическими показателями и лучшими наследственными качествами. В «Мираторге» обещают, что на площадке будут производить высокоиндексных хряков, которые по качеству не будут уступать животным ведущих иностранных генетических компаний. В дальнейшем компания откажется от импортных хряков-производителей.

В Белгородской и Курской областях уже функционируют 2 специальные племенные свинофермы, на которых выращивается по 5 тысяч высококачественных ремонтных свинок для дальнейшего воспроизводства на товарных фермах. В апреле было произведено первое осеменение.

АПХ «Мираторг» — вертикально интегрированный холдинг, который включает в себя две зерновые компании, три элеватора, четыре комбикормовых завода, 23 автоматизированных свинокомплекса в Белгородской и Курской областях, предприятие по убою и первичной обработке мяса, завод по производству полуфабрикатов, логистическую компанию, дистрибьюторские центры в крупных городах России. Компания является крупнейшим производителем мяса в России. Общая численность сельскохозяйственных животных в «Мираторге» превышает 300 тыс. голов.

http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=55053

сельское хозяйство , свиноводство , Мираторг , Курская область
  • Нет аватара Argonaft
    17.04.1711:36:51

    «Аграрный придаток» ни дать не взять   

    Вот так вот, хвостик за хвостиком, пятачок за пяточком — и сами себя обеспечим, да ещё и на экспорт отправим   

    #902899
  • K W K W
    17.04.1712:49:29

    Аграрии радуют.

    Сам из Тюмени. Раньше из общедоступного мяса была только курица, но курица отменная, птицефабрики под Тюменью стабильно снабжали меня мясом отличного качества начиная с конца 90х, большое им за это спасибо. А вот в последний год мираторг часто стал докупать, всё нравится и свининка и говядина. До этого говядину брал редко и в основном у частников под заказ. Короче большое спасибо всем кто работает в этой достойной компании. Удачи вам и успехов!

    #902925
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