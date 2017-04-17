Боевые машины пехоты БМП-3Ф в составе морской пехоты Индонезии

Пользователь сети «Instagram» mas_latif, который является военнослужащим морской пехоты Индонезии и наводчиком боевой машины пехоты БМП-3Ф и плавающего танка ПТ-76(М), опубликовал небезынтересные фотографии своей службы, на которых во всех красе видна боевая техника индонезийских морских пехотинцев. В составе морской пехоты Индонезии числится 54 боевые машины пехоты БМП-3Ф, 22 боевых машины пехоты БМП-2, 24 боевых машины пехоты AMX-10P, 55 легких плавающих танков ПТ-76, 10 легких танков AMX-10 PAC 90, 12 бронетранспортеров БТР-80А, 100 бронетранспортеров БТР-50П, 10 плавающих бронетранспортеров LVTP-7A1, 21 БРДМ-2. Индонезийские морские пехотинцы на боевой машине пехоты БМП-3Ф © instagram.com/mas_latif/



IMG_6666 Автор на обучении в Кургане, на полигоне ОАО «Курганмашзавод» © © instagram.com/mas_latif/

IMG_6665 Хорошо служить в морской пехоте, всегда можно искупаться © instagram.com/mas_latif/

IMG_6668 БМП-3Ф и БМП-2

IMG_6669 В расположении части. На заднем плане виден автомобиль LIAZ

IMG_6671 БМП-3Ф в товарных количествах

IMG_6674 БМП-3Ф

IMG_6676 Преодоление водной преграды

IMG_6678 По дорогам Индонезии БМП-3Ф передвигаются уверенно

IMG_6680 Выгрузка с трейлера

IMG_6681 Высадка из десантного корабля-дока типа Makassar

IMG_6682 Выгрузка БМП-3Ф из десантного корабля-дока типа Makassar

IMG_6679 Танкоремонтная мастерская ТРМ-80 на шасси Урал-43203-1712-31

IMG_6677 Прошлое и настоящее — плавающий танк ПТ-76(М) и боевая машина пехоты БМП-3Ф

IMG_6672 Плавающий танк ПТ-76(М) — также иногда именуется ПТ-76/2000 — индонезийская модернизация ПТ-76 с установкой нового двигателя и 90-мм пушки Cockerill Mk 3M-A2

IMG_6675 Тренировка бойцов морской пехоты

IMG_6673 Танки ПТ-76(М) морской пехоты Индонезии