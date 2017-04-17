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Фотофакты

Боевые машины пехоты БМП-3Ф в составе морской пехоты Индонезии

Пользователь сети «Instagram» mas_latif, который является военнослужащим морской пехоты Индонезии и наводчиком боевой машины пехоты БМП-3Ф и плавающего танка ПТ-76(М), опубликовал небезынтересные фотографии своей службы, на которых во всех красе видна боевая техника индонезийских морских пехотинцев. В составе морской пехоты Индонезии числится 54 боевые машины пехоты БМП-3Ф, 22 боевых машины пехоты БМП-2, 24 боевых машины пехоты AMX-10P, 55 легких плавающих танков ПТ-76, 10 легких танков AMX-10 PAC 90, 12 бронетранспортеров БТР-80А, 100 бронетранспортеров БТР-50П, 10 плавающих бронетранспортеров LVTP-7A1, 21 БРДМ-2.

Индонезийские морские пехотинцы на боевой машине пехоты БМП-3Ф © instagram.com/mas_latif/

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Автор на обучении в Кургане, на полигоне ОАО «Курганмашзавод» © © instagram.com/mas_latif/
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Хорошо служить в морской пехоте, всегда можно искупаться © instagram.com/mas_latif/
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БМП-3Ф и БМП-2
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В расположении части. На заднем плане виден автомобиль LIAZ
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БМП-3Ф в товарных количествах
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БМП-3Ф
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Преодоление водной преграды
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По дорогам Индонезии БМП-3Ф передвигаются уверенно
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Выгрузка с трейлера
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Высадка из десантного корабля-дока типа Makassar
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Выгрузка БМП-3Ф из десантного корабля-дока типа Makassar
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Танкоремонтная мастерская ТРМ-80 на шасси Урал-43203-1712-31
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Прошлое и настоящее — плавающий танк ПТ-76(М) и боевая машина пехоты БМП-3Ф
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Плавающий танк ПТ-76(М) — также иногда именуется ПТ-76/2000 — индонезийская модернизация ПТ-76 с установкой нового двигателя и 90-мм пушки Cockerill Mk 3M-A2
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  • IMG_6675
Тренировка бойцов морской пехоты
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Танки ПТ-76(М) морской пехоты Индонезии

http://bmpd.livejournal.com/2553634.html

Индонезия, БМП-3
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