На территорию 4 районов Калужской области ввезено 999 голов племенного КРС из Европы



ясли для телят ООО «Ремпутьмаш-Агро»

На территорию 4 районов Калужской области по разрешениям Россельхознадзора за 1 квартал 2017 года ввезено 999 голов племенного КРС из Дании, Нидерландов.

Все вышеуказанные животные после осмотра и приема специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области совместно со специалистами комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области поставлены на карантин в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), а также разрешениями на ввоз. После проведения всех необходимых диагностических и противоэпизоотических мероприятий, снят карантин 675 голов племенного КРС, в отношении оставшихся животных проводятся карантинные мероприятия.

Также по разрешениям Россельхознадзора за 1 квартал 2017 года на территорию области ввезено:

— в ООО «Птицефабрика в Белоусово» Жуковского района 2199960 шт. инкубационного яйца кур из Нидерландов;

— в ООО «Самсон-Ферма» Медынского района — 5400 шт. инкубационного яйца кур, 36720 шт. инкубационного яйца цесарок из Франции;

— в ООО «Ф-Траут» Боровского района — 480000шт. оплодотворенной икры форели из США;

— в ООО «Селекционный центр аквакультуры» Износковского района — 2000000 шт. оплодотворенной икры форели из США;

— в ООО «Русская креветка» Малоярославецкого района — 195000 шт. молоди белоногой креветки из США;

— в ООО «Экоферма Климовская» Боровского района- 300 доз спермы хряков из Дании.