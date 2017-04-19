В Калужской области открылась крупное кролиководческое хозяйство КФХ Анны Высоцкой

18 апреля в пригороде Юхнова открылась семейная животноводческая ферма по развитию кролиководства на базе КФХ Анны Высоцкой.

Современная высокотехнологичная кроликоферма обустроена автоматизированными системами кормления, поения, навозоудаления и поддержки микроклимата. В рамках проекта построен убойный пункт, мощность которого составляет 500 животных в смену. В хозяйстве также предусмотрено осуществление генетического контроля и искусственное осеменение. В ближайшее время планируется начать строительство кормоцеха с проектной мощностью 30-40 тонн кормов в месяц.

Крестьянское (фермерское) хозяйство было образовано в июле 2012 года. Год спустя по результатам конкурсного отбора Анна Высоцкая стала участником ведомственной целевой программы развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ области. Грант в размере 8,5 млн. рублей был направлен на создание кроликофермы на 1000 кроликоматок. Общая стоимость затрат составила 40 миллионов рублей. Ежегодно планируется выращивать и реализовывать более 55 тысяч голов товарных кроликов.

В настоящее время закуплены 500 голов кроликоматок французской генетики породы Хиплус. Эта порода считается одной из лучших мясных в мире. Промышленное кролиководство в Европе построено в основном на породах Хиплус и Панон, поскольку они специально выведены для технологий интенсивного выращивания. Порода кролика Хиплус характеризуется следующими достоинствами: быстро набирает вес (до 55 г в сутки), достигает убойного веса за 3 месяца, имеет выход мяса — до 60%, практически не склонны к ожирению, обладает высокой плодовитостью.