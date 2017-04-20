В Крыму заложили многолетние плодовые насаждения

Предприятием «Бахчисарайская долина» с начала года проведены работы по закладке яблоневого сада на площади 40 га в районе с. Кочергино. Предприятие третий год является участником программ субсидирования по мероприятиям в отрасли растениеводства, реализуемых в Крыму для стимулирования развития отраслей сельского хозяйства, успешно развивается и увеличивает объемы производства плодов. В 2016 году сельхозпредприятием произведено 2,786 тонн плодов и 16,4 тонн винограда столовых сортов. Также в текущем году ведется подготовка заявочной документации для получения субсидии.

Кроме того, представители Минсельхоза посетили предприятие «Сады Бахчисарая». Так, предприятие является одним из лидеров по выращиванию плодовых культур и винограда. В 2016 году получен отличный урожай фруктов — 4700 тонн, семечковых плодов — 4400 тонн, косточковых — 290 тонн, столового винограда -140 тонн. В ходе посещения осмотрены помещения сортировки и фасовки готовой продукции, склады — холодильники с регулируемой газовой средой объемом хранения 2200 тонн.

В настоящее время предприятиями Бахчисарайского района проведена посадка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений на площади 45,8 га. Всего сельхозтоваропроизводителями Республики Крым в текущем году будет заложено 500 га многолетних плодовых насаждений.