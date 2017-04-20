В Кировской области открылся деревообрабатывающий завод

20 апреля в Лузе Кировской области открылась первая очередь нового деревообрабатывающего завода компании Holz House (ООО «Хольц Хаус»). На новом предприятии планируется создать 198 новых рабочих мест.

Завод специализируется на выпуске пиломатериалов, производстве клееного бруса, производстве готовых домов из клееного бруса. Проектная мощность завода по окончании всех этапов строительства составит 17 тысяч кубометров домов из клееного бруса, 73 тысячи кубометров обрезных пиломатериалов и 60 тысяч кубометров топливной щепы в год.

Справка

В 2015-2017 годы за счет собственных средств ООО «Хольц Хаус» осуществило строительство первой и второй очереди деревообрабатывающего комплекса на территории индустриального парка г. Луза. Эти очереди включают лесозаготовительное производство и цех лесопиления общей стоимостью более 310 млн рублей. Инвестиции были направлены на проектные работы, строительство производственных корпусов, покупку автотранспорта, специализированной техники, а также лесообрабатывающего и лесозаготовительного оборудования.