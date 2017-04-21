В Казахстане начал работать российский магазин «медовой продукции»

Со среды, 19 апреля, на территории Казахстана начал свою работу официальный интернет-магазин «Тенториум», позволяющий делать заказы, не выходя из дома. Служба будет работать сразу на две категории населения: потребителей апифитопродукции и частных дистрибьюторов, проживающих на территории страны.

— С 1998 года в Казахстане с продукцией «Тенториум» работают свыше трёх тысяч индивидуальных предпринимателей, — отмечает президент группы предприятий «Тенториум» Раиль Хисматуллин. — При этом счёт приверженцев продуктов питания и космецевтических средств на основе мёда, прополиса или западноуральских дикоросов идёт на сотни тысяч, а имеющиеся сервисные центры компании не всегда имеют возможность закрыть потребность населения в соответствующих услугах. Специально для них мы разработали возможность заказа нужной продукции через Всемирную сеть.

Интернет-магазин «Тенториум» в Казахстане будет работать посредством почты Республики Казахстан и сети пунктов выдачи продукции, расположенных в ключевых областях, населённых пунктах и районах городов.

Напомним, «Тенториум» — крупнейший холдинг по переработке продукции пчеловодства и производству на ее основе продуктов для поддержания здоровья, расположенный в России. В него входят компании «Тенториум», «Торговый дом „Тенториум“», курорт «Тенториум SPA», племенной репродуктор «Парасоль», агрокомплекс, заводы Tentorium-Ruland и «Тенториум Аква», а также филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Праге (Чехия). Является членом российской Ассоциации прямых продаж.