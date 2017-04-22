В Красноярске открыт детский технопарк «Кванториум»

21 апреля 2017 г. в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» для школьников Красноярского края открыли детский технопарк «Кванториум», созданного для подготовки будущих инженерных кадров, научно-технического просвещения молодёжи и привлечения детей к изучению и практическому применению наукоёмких технологий.

Красноярский «Кванториум» стал 24-м действующим детским технопарком, а к концу года таких площадок в России станет 50.

Более 1700 красноярских школьников в возрасте от 12 до 17 лет смогут обучаться по семи направлениям: «Аэроквантум», «Робоквантум», «Энерджиквантум», «Космоквантум», «Наноквантум», «Виртуальная и дополненная реальность», а также «Промышленный дизайн». Кроме этого, каждый год более 20 тысяч ребят будут вовлечены в мероприятия, организованные на базе детского технопарка.

Как отметила директор Федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» М.Н. Раковой, красноярский детский технопарк является одним из лучших в стране.

«Красноярский край присоединяется к всероссийской сети детских технопарков, а это методики, проекты и обмен опытом, которые позволят сформировать у подрастающего поколения компетенции, востребованные предприятиями и компаниями, действующими на территории края, и которые гарантируют будущим специалистам успешность в новой экономике России», — пояснила М. Н. Ракова.

Справочно

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» направлен на равное обеспечение современным, вариативным и востребованным дополнительным образованием детей страны с учетом интересов ребенка и его родителей, потребностей социально-экономического и технологического развития страны.

Цель проекта — обеспечение реализации «майских указов» в части охвата не менее 70 — 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, качественными программами дополнительного образования.

В процессе подготовки: