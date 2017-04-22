«Мираторг» стал поставщиком мраморной говядины для японской авиакомпании JAL

Москва, 20 апреля — АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что стал официальным поставщиком премиальной «мраморной» говядины для московского представительства Japan Airlines, национальной авиакомпании и флагманского перевозчика Японии.

«Мираторг» владеет крупнейшим в мире поголовьем крупного рогатого скота специализированной мясной породы абердин-ангус. На более чем 60 фермах компании в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской и Калининградской областях содержится свыше 420 тыс. животных.

Холдинг поставляет премиальные отруба стриплойн и тендерлойн высшего грейда мраморности для приготовления стейков в меню бортового питания бизнес-класса рейсов JAL из Москвы в Токио. Компания также рассматривает возможность расширения объемов и ассортимента поставок.

Холдинг произвел свыше 40,5 тыс. «мраморной» говядины в 2016 году и является основным поставщиком для российского рынка HoReCa, одновременно расширяя поставки на экспорт. «Мираторг» — единственная компания за пределами Северной Америки, сертифицированная по стандартам Certified Angus Beef. В число экспортных рынков входят, в частности, ОАЭ и страны Персидского Залива.

«Мы высоко ценим доверие наших партнеров и поздравляем JAL с юбилеем — в апреле 2017 года маршруту Москва-Токио исполнилось 50 лет. Высочайший уровень сервиса JAL неоднократно подтверждался не только престижными наградами, но и лояльностью клиентов. Мы гордимся тем, что теперь в этом достижении есть и наш вклад — „мраморная“ говядина бескомпромиссного качества», сказал председатель совета директоров АПХ «Мираторг» Александр Линник.