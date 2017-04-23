Как Россия сделала то, чего от неё не ждали (Время-вперёд! #240)
С высокой вероятностью за вашим окном сейчас дождь, снег или просто холодно. Но есть и хорошие новости:
«В этом выпуске рассказываем о том, как Россия нагло обманула ожидания международных экспертов, выведя на финальную стадию реализации мега-проект, которого „быть не должно“. Как продолжает насаждать наземные станции Глонасс по всему миру, придумала заменитель крови и костей, как её школьницы делают научные открытия и о многом другом».
- Евгений Супер
- 23.04.201718:17
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24.04.1705:15:18
24.04.1707:28:54