Как Россия сделала то, чего от неё не ждали (Время-вперёд! #240)

С высокой вероятностью за вашим окном сейчас дождь, снег или просто холодно. Но есть и хорошие новости:

«В этом выпуске рассказываем о том, как Россия нагло обманула ожидания международных экспертов, выведя на финальную стадию реализации мега-проект, которого „быть не должно“. Как продолжает насаждать наземные станции Глонасс по всему миру, придумала заменитель крови и костей, как её школьницы делают научные открытия и о многом другом».