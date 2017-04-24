

Новая сельская дорога открыта в Новоаннинском районе Волгоградской области

Новая дорога, соединяющая хутор Красногорский с автомобильной дорогой «Панфилово — Тростянский — Попов», построена в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Протяженность дороги — 5,786 км, стоимость 114,9 миллиона рублей, все работы выполнены в срок.

Эта дорога имеет стратегическое значение для сельского поселения — она важна для жителей и станет дополнительным стимулом развития для крестьянско-фермерского хозяйства, располагающегося в Красногорском.

Справка

В 2017 году в Волгоградской области будут возведены девять подъездных путей к сельским населенным пунктам. В 2016 году в регионе сдано 87 километров сельских дорог — рекордный показатель за последние 16 лет.

В целом в 2016 году всеми видами дорожных работ было охвачено 310 километров автомагистралей. В 2017 году планируется построить пять автомобильных дорог, два мостовых сооружения, провести реконструкцию региональных трасс общей протяженностью 40 километров.