В Волгоградской области расширяется парк специализированной дорожной техники

Муниципальное предприятие «Северное» получило 31 единицу современной дорожной техники. Всего же в 2017 году парк предприятия пополнят 57 единиц техники, отвечающей самым строгим требованиям содержания городской дорожной сети.

Поступление остальной техники ожидается в мае нынешнего года. Спецавтомобили приобретаются в лизинг на средства областного бюджета. С учетом поступившей, автопарк МБУ «Северное» будет насчитывать 115 единиц техники.

Новые КДМ (комбинированные дорожные машины ) предназначены для использования жидкого реагента в борьбе со снежным покровом на дорогах. Волгоград намерен освободиться от песчано-соляной смеси, которая заполняет дороги зимою, а весною превращается в грязь. Жидкий реагент на основе бишофита справляется с уборкой снега куда эффективнее и не оставляет грязи.

Для уборки городских улиц поступили установки, смонтированные на базе КАМАЗов, могут вместить до 6 кубометров мусора — таких машин в городе еще не было.

Поступил на предприятие и уникальный асфальтоукладчик, чья производительность в полтора раза превышает имеющиеся мощности в городе.

В МБУ «Северное» действует свой асфальтобетонный завод с установками сорокалетнего возраста, но еще выдающими продукцию. В дополнение к ним приобретена новая установка. С пуском ее в эксплуатацию производительность завода (тогда его действительно можно будет считать именно заводом) возрастет до ста тонн в час. Для четырех районов, которые обслуживает предприятие, этого вполне достаточно. Главное, что качество здешнего асфальтобетона, по заверению заместителя директора «Северное» Ивана Дронова, ничуть не уступает лучшим образцам.