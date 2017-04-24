Разведчики ЗВО получили новейшие бронеавтомобили «Тайфун»

Восемь бронеавтомобилей «Тайфун-К» поступили на вооружение разведывательного соединения в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В сообщении говорится, что каждая машина оборудована пятью камерами, которые обеспечивают круговой обзор водителю и экипажу в бронемодуле. Кроме того, возможна установка дистанционного пулеметного модуля, которым стрелок будет способен управлять дистанционно.

Водители преступят к обкатке новой техники на специализированном полигоне в ближайшее время.

Бронеавтомобили «Тайфун» — семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности. Может перевозить до 16 человек в модуле для транспортировки личного состава воинских подразделений к месту проведения боев. Максимальная скорость доходит до 80 км/ч. Для «Тайфуна» не являются препятствием склоны с углом до 23 º и броды глубиной до 1,75 м.