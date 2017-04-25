В Кировской области «Молот-армз» открыт новый производственный цех

В Вятских Полянах открыт новый производственный цех на площадке ООО «Молот армз».

«Сердцем» цеха стала уникальная радиально-ковочная машина, которая позволяет с высокой точностью изготавливать заготовки стволов к огнестрельному оружию.

Кроме высокотехнологичной радиально-ковочной машины на предприятии имеется комплекс универсального токарного, фрезерного и вспомогательного оборудования. В ближайшем времени начнет работу гальванический участок для нанесения особо прочного покрытия на детали.

Как отметил директор предприятия Равиль Нургалеев, радиально-ковочная машина, которую запущена в Кировской области — самая точная в России.

— Нам как производителям гражданского оружия это помогает не только не зависеть от других предприятий, но и продавать продукцию на международных рынках, — сказал Нургалеев.

ООО «Молот-Оружие» (Вятский Поляны, Кировская область, 100%-ная «дочка» находящегося в конкурсном производстве машзавода «Молот») начало серийное производство карабинов «Егерь».

Карабин считается оружейной классикой и предназначен для добычи среднего и крупного зверя. Впервые он был представлен публике на Московской международной выставке в 2016 году. Эта модель — собственная разработка конструкторского бюро ООО «Молот-оружие». Планируется, что первая партия карабинов «Егерь» будет выпущена уже в апреле.

Планируется, что первая партия карабинов «Егерь» будет выпущена уже в апреле.

ООО «Молот-Оружие» было создано в ходе процедуры банкротства ОАО «Молот» в целях продолжения производственной деятельности. В 2012 году в «Молот-Оружие» были переведены практически все работники завода «Молот». Сегодня предприятие стабильно работает, сохраняя традиции в области разработки и производства специального и гражданского оружия. Численность работающих составляет 2880 человек, задолженность по заработной плате отсутствует.

Завод «Молот» — одно из старейших предприятий Кировской области. Производство эвакуировали в Вятские Поляны из Московской области в 1941 году. Именно здесь выпускали легендарные ППШ — пистолет-пулемет конструкции Георгия Шпагина. ООО «Молот-Оружие» является одним из ведущих производителей спортивно-охотничьего оружия в России. Предприятие также выпускает товары народного потребления: фасовочные автоматы, шарнирные колена и другую продукцию.

«Молот-Оружие» сегодня один из крупнейших налогоплательщиков Кировской области, на производстве работает более 2800 человек. В настоящее время завод производит 26 видов нарезного оружия, 16 видов гладкоствольного и 15 видов списанного-учебного и охолощенного оружия. Основным видом продукции остается высокоточный противотанковый комплекс «Метис». Продукция предприятия поставляется в 18 стран мира.

http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=80548