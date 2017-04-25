Ростех запустил в производство первую в России систему фототерапии для новорожденных

Холдинг «Швабе» начал серийный выпуск новой и единственной фиброоптической системы отечественного производства для проведения фототерапии новорожденных «БилиФлекс». Новинка займет 100% российского рынка.

Система «БилиФлекс» разработана специалистами Холдинга «Швабе» для устранения желтухи у новорожденных. Изделие зарегистрировано в Росздравнадзоре и уже запущено в серийное производство. Первые образцы системы появятся на рынке в мае текущего года. Приборы планируется поставлять в перинатальные центры.

Новый медицинский прибор «Швабе», разработанный предприятием Холдинга — Уральским оптико-механическим заводом — обеспечивает эффективное и быстрое уменьшение уровня билирубина в крови у новорожденных с желтухой за счет использования высокоинтенсивного, постоянного и равномерного терапевтического света узкого лечебного спектра. Излучение, попадающее непосредственно на кожу, покрывает 90% тела ребенка, полностью устраняя симптомы заболевания. При этом разработчики исключили вероятность ослепления младенца и медперсонал в процессе проведения фототерапии, а также предусмотрели возможность применения системы в домашних условиях.

В конструкции прибора использованы — фиброптическое волокно, сверхъяркие светодиоды и высокоэффективные преобразователи. Ресурс источника излучения без замены составляет 5 лет.

Система «БилиФлекс» будет применяться в палатах интенсивной терапии, отделениях патологии новорожденных, отделениях неотложной и лечебной педиатрии центральных районных больниц, родильных домов и перинатальных центров.

В 2017 году «Швабе» представит новую разработку на крупнейших медицинских выставках.

«НИОКР по созданию изделия велись на протяжении полутора лет. Исключительность „БилиФлекс“ достигнута благодаря применению высокоэффективного фиброоптического полотна со сверхъяркими светодиодами. Это единственная фиброоптическая система российского производства, поэтому в своем сегменте прибор займет 100% рынка РФ. Сегодня Холдинг разрабатывает план его экспортных поставок в страны ближнего зарубежья. На 2018 год запланирована сертификация СЕ, что позволит вести внешнеэкономическую деятельность в 28 странах Европейского союза», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.