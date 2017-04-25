На Ставрополье открыли инкубатор по выращиванию индейки

В Изобильненском районе Ставропольского края на базе комплекса по производству и переработке индейки ООО «Агро-Плюс» открылся инкубатор по выращиванию птицы. В нём появились на свет 22 тысячи птенцов.

Инкубатор позволит предприятию сократить стоимость суточного птенца на 30%, снизить затраты на транспортировку птицы, минимизировать падёж в пути. Производительность объекта составляет 2,5 млн. индюшиного яйца в год.

Комплекс строится поэтапно на частные инвестиции. Общий объем инвестиций в проект составляет свыше 3 млрд рублей.

В 2016 году был реализован первый этап с мощностью производства 6,6 тыс. тонн продукции в год. Открытие второй очереди запланировано на 15 августа. С ее запуском предприятие выйдет на производительность 10 тыс. тонн ежегодно.

ООО «Агро-Плюс» — крупнейший производитель мяса индейки на Ставрополье, на долю которого приходится 90% этого рынка в регионе. Хозяйство обеспечивает 2% общероссийского рынка мяса индейки и занимает седьмое место в рейтинге страны.

По итогам года предприятие произвело 6,2 тыс. тонн диетического мяса индейки.

На 1 апреля 2017 года на предприятии содержится 134,2 тыс. голов птицы, произведено свыше 1,5 тыс. тонн мяса индейки. Группа компаний обеспечивает постоянной занятостью около 400 человек.