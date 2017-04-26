Добавить статью
Экспорт

Sukhoi Business Jet для «Казахмыса» передали эксплуатанту

Comlux KZ — казахстанское подразделение швейцарского делового оператора Comlux приняло деловой самолет Sukhoi Business Jet (SBJ). Как сообщает Comlux, передаче предшествовали установка салона и его сертификация по нормам EASA. Машина будет использоваться в интересах казахстанского производителя меди «Казахмыс».

Интерьер на SBJ установила сама Comlux. Работы проходили в ее центре кастомизации в Индианаполисе (США). Ранее сообщалось, что там же самолет должны были оснастить дополнительными топливными баками.

Салон самолета для «Казахмыса» состоит из двух зон. Спереди расположена VIP-зона с четырьмя креслами и продольным диваном. Вторая зона отведена под первый класс и оборудована 15 креслами, расположенными в пять рядов по три кресла в ряду.

SBJ для казахстанской компании стал первым самолетом этого типа, сертифицированным по европейским нормам. Машина, изначально выполненная в версии Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности полета (SSJ 100LR) и имеющая серийный номер 95060, была построена в 2014 г. и предназначалась для авиакомпании «ЮТэйр». В парке Comlux KZ она получила регистрацию UP-SJ001.

Самолет стал первым из двух SBJ, которые в 2011 г. заказала Comlux. Еще на два борта компания оформила опцион.

Comlux стал не первым иностранным получателем SBJ, который также позиционируется как VIP-версия SSJ 100LR. Два борта эксплуатируют ВВС Таиланда, один — казахстанская пограничная служба.

http://www.ato.ru/content/sukhoi-business-jet-dlya-kazahmysa-peredali-ekspluatantu

Sukhoi Business Jet. Sukhoi Superjet 100
  • Нет аватара Dimitriy2
    26.04.1711:54:51

    Какой-то у него наружный вид то ли грязный, то ли покарябанный или вообще плохо покрашенный.

    #906032
    • A_SEVER A_SEVER
      26.04.1712:08:19

      то ли грязный, то ли покарябанный или вообще плохо покрашенный
      Ни то, ни другое, ни третье — солнце почти в зените, и борт самолёта оказался в тени.

      #906038
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,