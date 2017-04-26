Sukhoi Business Jet для «Казахмыса» передали эксплуатанту

Comlux KZ — казахстанское подразделение швейцарского делового оператора Comlux приняло деловой самолет Sukhoi Business Jet (SBJ). Как сообщает Comlux, передаче предшествовали установка салона и его сертификация по нормам EASA. Машина будет использоваться в интересах казахстанского производителя меди «Казахмыс».

Интерьер на SBJ установила сама Comlux. Работы проходили в ее центре кастомизации в Индианаполисе (США). Ранее сообщалось, что там же самолет должны были оснастить дополнительными топливными баками .

Салон самолета для «Казахмыса» состоит из двух зон. Спереди расположена VIP-зона с четырьмя креслами и продольным диваном. Вторая зона отведена под первый класс и оборудована 15 креслами, расположенными в пять рядов по три кресла в ряду.

SBJ для казахстанской компании стал первым самолетом этого типа, сертифицированным по европейским нормам. Машина, изначально выполненная в версии Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности полета (SSJ 100LR) и имеющая серийный номер 95060, была построена в 2014 г. и предназначалась для авиакомпании «ЮТэйр». В парке Comlux KZ она получила регистрацию UP-SJ001.

Самолет стал первым из двух SBJ, которые в 2011 г. заказала Comlux. Еще на два борта компания оформила опцион.

Comlux стал не первым иностранным получателем SBJ, который также позиционируется как VIP-версия SSJ 100LR. Два борта эксплуатируют ВВС Таиланда , один — казахстанская пограничная служба .