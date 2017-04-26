В Липецке открыт завод по производству кормовых добавок

26 апреля в ОЭЗ «Липецк» открыт завод кормовых добавок.

На заводе будут производиться премиксы, добавки для домашних животных, в дальнейшем, возможно, ингредиенты для косметологии и фармацевтики.

Площадь объектов нового завода составляет 4,2 гектара.

Строительство завода компании Кемин началось весной 2016 г. Инвестиции в строительство предприятия и технологическон оборудование составили 1,28 млрд. рублей.

Липецкий завод — это российское подразделение американского холдинга «Кемин». Завод оснащен современным оборудованием. В его состав вошли производственный и административный комплексы, лаборатории, складские помещения.

На заводе создано 40 рабочих мест различных профессий (операторы смешивания, слесари, инженеры, менеджеры). Планируется увеличение штата до 100 человек.

«Локализация производства и научно-исследовательской базы поможет укрепить сотрудничество между нашими учеными-разработчиками и российскими клиентами», — отметил КейПи Филип, Президент подразделения Питания и Здоровья Животных компании Кемин. «Теперь мы можем вести бизнес на одном из крупнейших в Европе рынке кормов для животных, имея в наличии местные высококачественные кормовые добавки, сокращенное время доставки и низкие риски в цепочке транспортных поставок; все это дает нам возможность для дальнейшего роста и повышения качества обслуживания на Российском рынке».

«Кемин Индастриз» поставляет кормовые добавки в нашу страну без малого двадцать пять лет. В 2014 году компания открыла в Москве аналитическую лабораторию.