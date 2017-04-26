ВВС Нигерии приняли на вооружение первую пару вертолетов Ми-35M

В ходе церемонии празднования 53-ей годовщины образования Военно-воздушных сил Нигерии, состоявшейся 22 апреля в Макурди (штат Бенуэ), в боевой состав ВВС вошли два новых ударных вертолета Ми-35M.

Поставка новых вертолетов, отличающихся возможностью выполнения задач в ночное время суток, расширит возможности ВС Нигерии при проведении операций против террористов, мятежников и других незаконных вооруженных группировок в стране.

По сравнению с предыдущими версиями, Ми-35M отличается улучшенными характеристиками, большей автономностью, оснащен стеклянной кабиной пилотов, современными системами прицеливания, минимизирующими риск побочных разрушений.

Впервые о подписании контракта на поставку Нигерии вертолетов Ми-35М стало известно в сентябре 2014 года. В ходе выставки ADEX-2014 руководитель объединенной делегации госкорпорации «Ростех» Сергей Гореславский заявил, что Россия в августе заключила с Нигерией крупный контракт на поставку «серьезного количества» Ми-171Ш и нескольких вертолетов Ми-35М. В годовом отчете ОАО «Роствертол» за 2014 год сообщалось о заключении контракта на поставку Нигерии шести вертолетов Ми-35М. В оборонном бюджете Нигерии на 2014 год на закупку шести машин предусматривалось выделение 1,867 млрд. найра. В бюджете Нигерии на 2016 год сообщалось о выделении 11,666 млрд. найра (около 58 млн долл.) на приобретение двух вертолетов Ми-35M.

О доставке в Нигерию первой пары заказанных Ми-35M стало известно в январе 2016 года. Как ожидается, полностью поставка будет выполнена к концу 2018 года.

http://www.naij.com/11013...helicopter-naf-pilot.html

http://www.naij.com/11009...m-attack-helicopters.html