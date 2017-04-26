В Санкт-Петербурге досрочно открыта развязка Пулковского шоссе и Дунайского проспекта

26 апреля торжественно открыто движение по развязке на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта в Петербурге.

Стоимость строительства развязки составляет 12,3 млрд рублей. Около 50% финансирования обеспечивается за счет федерального бюджета.

Специалисты работали без остановки на протяжении трех лет. При реализации проекта использовались только мощности петербургских компаний, подрядчиков и производителей.

Архитектурное решение транспортной развязки выполнено в виде восьми пилонов с вантовой системой. Таким образом формируется уникальный образ «въездных ворот» в центр города со стороны аэропорта «Пулково». «Парадные пропилеи», или центральные вантовые переходы, расположенные со стороны главного въезда в город из аэропорта, по замыслу архитектора предваряют и дополняют архитектурный ансамбль площади Победы, на которой расположен мемориал, посвященный героическим защитникам Ленинграда. Отсюда строгость и родственность архитектурных форм, использование аналогичного облицовочного гранита и организация художественной подсветки пилонов, символизирующей два ряда факелов.

В ходе работ произведены вынос и переустройство более 300 км инженерных коммуникаций, устройство эстакадной части путепровода и 21 съезда, восьми пилонов с вантовой системой, построены пешеходные тоннели с платформами для маломобильных групп населения, лестничные сходы.

Предполагается, что помимо улучшения дорожной ситуации на юге Петербурга в целом, развязка будет способствовать снижению транспортной напряженности во время проведения в городе матчей ЧМ-2018.

Церемония завершилась проездом ретро-автомобилей (УАЗ, ЗИМ, Волга), колонны спецтехники и двух автобусов Volgabus СПб ГУП «Пассажиравтотранс», партия которых уже поставлена в город для обслуживания игр Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу.