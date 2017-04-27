Инвестпроект ГК «Уралгрит» по строительству завода в Оренбуржье включен в перечень приоритетных

Вчера, 26 апреля, инвестиционный совет при Губернаторе Оренбургской области принял решение включить в перечень приоритетных инвестпроект Группы компаний «Уралгрит» по строительству нового завода в городе Орске.

Группа компаний «Уралгрит» стала первым за всю новейшую промышленную историю Оренбуржья инвестором, реализующим проект переработки многолетних отходов производства цветной металлургии в востребованную российской промышленностью продукцию.

«Орский абразивный завод» Группы компаний «Уралгрит» проектной мощностью 150 тысяч тонн готовой продукции заработает уже в этом году. Новое предприятие будет безотходным и экологически чистым.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 150 миллионов рублей. С вводом в строй «Орского абразивного завода» суммарные объемы переработки отвалов производства цветной металлургии на предприятиях Группы компаний «Уралгрит» достигнут 1 миллиона тонн, что является беспрецедентным показателем на всем постсоветском пространстве.

— Основная продукция Группы компаний «Уралгрит» производится в результате переработки отвалов производства цветной металлургии, содержащих медь и никель, в регионах Урала и Поволжья. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, Группа компаний «Уралгрит» может претендовать на лидерскую позицию в Российской Федерации в сфере переработки многолетних отходов производства цветной металлургии, — сказала генеральный директор Группы компаний «Уралгрит» Надежда Перевалова.

Глава компании также добавила, что новое предприятие не только создаст 50 новых рабочих мест, но также обеспечит дополнительные налоговые отчисления в консолидированный региональный бюджет в объеме более 10 миллионов рублей в год.

Отметим, Группа компаний «Уралгрит» постоянно придерживается требований экологического законодательства РФ. Для каждой производственной площадки компании разработаны паспорта пыле-газоулавливающих установок (ПГУ), мероприятия по работе в неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) и другие меры экологической безопасности. Все разработанные компанией меры согласованы в Росприроднадзоре РФ.

— Процесс производства абразивных и гидроабразивных материалов отличается экологической чистотой и не наносит ущерба окружающей среде. Применение абразивных материалов производства Группы компаний «Уралгрит» также соответствует всем экологическим и санитарным нормам, принятым в России, странах ЕЭС и СНГ. Тем не менее, мы, как экологически ответственная компания, в регулярном режиме проводим на территории наших производственных площадок все необходимые лабораторные исследования по эффективности работы пылегазоулавливающего оборудования (ПГУ), ведем мониторинговые замеры в санитарно-защитных зонах, — резюмировала генеральный директор Группы компаний «Уралгрит» Надежда Перевалова.

Отметим, что реализуемый сегодня проект строительства «Орского абразивного завода» может получить продолжение — в регионе может быть организовано еще одно аналогичное производство по переработке шлаков. Существующие объемы отходов производства цветной металлургии на территории области позволяют уверенно развивать сферу переработки и реализовывать высокотехнологичные промышленные проекты.

Справка:

Группа компаний «Уралгрит является лидером российского рынка и стран Евразийского экономического сообщества, Содружества независимых государств по производству абразивных и гидроабразивных материалов.

Основным видом деятельности компании является переработка отходов цветной металлургии, производство абразивных материалов. Сегодня в структуру компании входят 3 завода — строящийся в городе Орск (Оренбургская область) и работающие в городах Реж (Свердловская область) и Карабаш (Челябинская область). В 2017-2019 годах Группа компаний «Уралгрит» планирует строительство еще нескольких предприятий в Свердловской и Оренбургской областях, а также в других регионах страны.

Продукция ГК «Уралгрит» применяется при реализации стратегических инвестпроектов страны. В частности, для развития отечественного атомного ледокольного, подводного и торгового флотов, реализации целого ряда нефтегазовых проектов (в том числе — строительства нефтяной платформы «Приразломная», крупнейшего в России нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко», магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и нефтегазового проекта «Сахалин-2»).

В 2018 году Группа компаний «Уралгрит» отмечает свое 30-летие.

Пресс-служба Группы компаний «Уралгрит»