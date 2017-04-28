Российский нефтегазовый концерн «Газпром» испытал «Уралгрит» на прочность

Группа компаний «Уралгрит» завершила очередной цикл производственных испытаний нового гидроабразивного порошка 80 mesh, созданного на основе купершлака. Специалисты сравнили эффективность новинки и двух наиболее распространенных в России абразивов: на основе гранатового песка и электрокорунда. Часть тестов прошла на производственной площадке «дочки» российского нефтегазового концерна ПАО «Газпром».

На базе производственной площадки филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» (дочернее предприятие ПАО «Газпром») в городе Новый Уренгой в промышленных условиях прошли сравнительные испытания гидроабразивного порошка 80 mesh и гранатового песка, который в основной своей массе импортируется из Индии и Австралии.

Тестовая гидроабразивная очистка поверхности одного из важных элементов фонтанной арматуры — технологического оборудования, применяемого при добыче газа филиалом ООО «Газпром добыча Уренгой», — показала, что отечественный гидроабразивный порошок 80 mesh не уступает импортному гранатовому песку. Это касается как скорости обработки очищаемых поверхностей, так и качества, профиля шероховатости. Единственным существенным различием является цена за тонну: у абразива на основе гранатового песка она составляет более 50 тысяч рублей, у порошка 80 mesh марки «Уралгрит» она держится на отметке около 20 тысяч рублей.

— Наши специалисты считают, что разработка Группы компаний «Уралгрит» имеет все шансы для использования в качестве импортозамещающей продукции, — сказал заместитель начальника производственно-технического отдела Управления аварийно-восстановительных работ филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» Евгений Зарубин.

Вторым «соперником» разработки Группы компаний «Уралгрит» стал абразив на основе электрокорунда. Соответствующие сравнительные испытания прошли 19 апреля на базе «Образовательного центра «Уралгрит».

— Оба материала испытывались применительно к процессу «сухой» абразивной очистки поверхностей. При одинаковой крупности фракции в диапазоне 0,2-0,5 мм оба абразива показали аналогичное качество обработки поверхности — на уровне класса «Sa 2,5». Профиль шероховатости обработанных «соперниками» поверхностей также сопоставим и варьируется в пределах от 30 мкм до 50 мкм (микрон). При этом стоимость материалов отличается почти в два раза. Одна тонна абразива на основе электрокорунда стоит около 40 тысяч рублей, порошка 80 mesh — всего около 20 тысяч рублей, — подчеркнула генеральный директор Группы компаний «Уралгрит» Надежда Перевалова.

Отметим, прошедшие испытания отнюдь не единственные. В марте нынешнего года порошок 80 mesh прошел ряд сравнительных тестов применительно к технологии гидроабразивной резки, в том числе на базе ОАО «Благовещенский арматурный завод».

Результаты исследований показали, что отечественный материал не уступает по качеству и способам применения своему прямому конкуренту — гранатовому песку, импортируемому в Россию из Индии и Австралии. Более того, новый порошок, благодаря большему количеству типоразмеров частиц может быть использован для проведения более тщательной и качественной очистки поверхностей, что является особенно актуальным для машиностроительной и нефтегазовой промышленности.

В 2016 году были проведены специальные испытания на заводе в городе Буланаш в Свердловской области. Это предприятие производило кессоны из нержавеющей стали для нефтегазовой промышленности. Порошком 80 mesh проводилась очистка изделий из нержавеющей стали, обработанные материалы были переданы на изучение в лабораторию предприятия. Исследования показали, что новинка ГК «Уралгрит» не оставляет оксидный налет, а значит не создается предпосылок к образованию ржавчины. В условиях применения продукции нефтегазового машиностроения в агрессивных средах это очень серьезное преимущество.

— Наша разработка востребована российской промышленностью. Показателем этого является рост заказов на производство гидроабразивных материалов в условиях сокращения поставок гранатового песка из Индии, а также увеличения издержек, связанных с логистикой при доставке сырья из Австралии. Также росту интереса отечественных предприятий способствуют успешные испытания нашей продукции на производственных площадках таких промышленных гигантов, как ПАО «Газпром», — отметила генеральный директор Группы компаний «Уралгрит» Надежда Перевалова.

Пресс-служба Группы компаний «Уралгрит»