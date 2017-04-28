В Приморском крае развивается аэродромная сеть для малой авиации

За небольшой срок в Приморье практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня в крае действуют 12 авианаправлений: девять регулярных рейсов выполняет компания «Аврора», совершающая перевозки из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. На маршрутах используются три воздушных борта DHC-6. Третий самолет в Приморье приобрели совсем недавно — за счет этого удалось увеличить частотность рейсов — с 28 до 41 в неделю. Еще три внутрикраевых рейса выполняет авиакомпания «Дальнереченск Авиа»: самолетами АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск — Олон — Охотничий — Единка — Самарга и обратно. Вертолеты Ми-8 летают по направлениям: Терней — Амгу — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Агзу и Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Самарга и обратно.