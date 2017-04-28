Проект «Кортеж»: седан засняли на конвейере

В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования.

Фотографии седана из проекта «Кортеж», имеющий индекс ЕМП-4123, оказались в распоряжении сообщества «Российский Автопром ». Автомобиль попал в объектив фотокамер на производстве ЛИАЗа. На снимках видно, что кузов седана находится на конвейерной ленте и проходит тестовое грунтование.

О том, что в производстве автомобилей проекта «Кортеж» будет задействован автобусный завод ЛИАЗ, ранее писал портал Drom.ru . Сообщалось, что на мощностях этого предприятия будут делать предпокрасочную подготовку кузовов автомобилей для первых лиц государства.

По информации портала, Ликинский автобусный завод был выбран для этих операций потому, что там имеется достаточная по размерам ванна для нанесения катафорезного покрытия методом погружения. Окончательную окраску автомобилей, как ожидается, будут производить в НАМИ.

Напомним, что ранее в Сеть уже попадали патентные изображения будущих автомобилей, а также фотографии, предположительно, с зимних испытаний автомобилей. Так, загадочный прототип большого седана был пойман фотошпионами во время испытаний в зимних условиях на замерзшем озере в Швеции. Тогда издание Motor1 предполагало, что на снимках запечатлен мул разрабатываемого для президента России автомобиля из проекта «Кортеж».

И вправду, после внимательного изучения снимков, можно найти много общего с теми патентными изображениями автомобилей «Кортеж», которые уже ранее появлялись в сети.

Напомним, что проект «Кортеж» прорабатывается с 2012 года и включает в себя создание и производство премиального автомобиля для первых лиц страны, а также машин сопровождения — мультивэна, седана и внедорожника. Ожидается, что уже до конца 2017 года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн. Массовое производство будет запущено во второй половине 2018 года.