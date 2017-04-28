На базе предприятия «Русвата» в Рязанской области открылось новое производство нетканого полотна

На базе предприятия «Русвата» в селе Екшур Клепиковского района дан старт работе комплекса по выпуску хлопкового нетканого материала. Объемов его производства хватит на одну треть всех потребностей России.

Нетканый материал, который теперь выпускают на «Русвате», используется при производстве влажных салфеток, одноразовой медицинской одежды и одноразового белья.

Новый производственный комплекс полностью автоматизирован, он управляется с помощью компьютеров, производство экологически безопасно.

Сейчас на предприятии работает 60 человек, новый цех предоставит 150 дополнительных рабочих мест. Полностью механизированное и компьютеризированное оборудование высокого класса позволяет производить до 630 тонн нетканого полотна в год на сумму около 2 миллиардов рублей.

На предприятии производят полуфабрикаты из хлопка, вискозы и полиэфира, их которых затем делают нетканое полотно или поставляют другим предприятиям. 80% производимого материала отправляется к российским организациям, остальное — на экспорт. Предприятие имеет собственную систему водоочистки, что позволяет минимизировать выбросы в атмосферу и использовать воду многоразово.