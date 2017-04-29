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Армия и Флот

Дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Архангельской области

Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) Беломорской военно-морской базы Северного флота (СФ), сообщила в субботу пресс-служба СФ.

ЗРС С-400 обеспечит прикрытие с воздуха сил Беломорской военно-морской базы (ВМБ), а также судостроительных, судоремонтных и других промышленных предприятий Северодвинска и Архангельска.

«Сегодня на боевое дежурство по ПВО Беломорской ВМБ СФ заступил дивизион, оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». До этого момента дежурство по ПВО несли комплексы предыдущего поколения — С-300 «Фаворит», — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что ЗРС С-400 поступила на вооружение зенитного ракетного полка Кольской дивизии ПВО СФ в конце 2016 года. В настоящее время личный состав дивизионов полка, принявших новую технику, уже прошел курс обучения для ее грамотной эксплуатации и выполнил стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В частности, ракетчики ПВО отработали задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных боевых средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии условного противника.

https://ria.ru/defense_safety/20170429/1493375076.html

Архангельская область, СФ, ПВО, ЗРС С-400
  • Akimich Akimich
    29.04.1714:56:39

    Вот так буднично… Ну, очередной, ну, заступил.

    А когда первые шли, с каким нетерпением ждали, перечисляли, мол, 2 Подмосковье, Балтфлот, Армавир, Владивосток…

    Дай Бог, чтобы прорывы звучали так же буднично, рутинно, мол, десятый энергоблок АЭС в этом году, из них три на мокстопливе… Очередная группа космонавтов отправилась на Марс…

    #907016
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    29.04.1716:44:44

    Старые надо отдавать сирийцам, чтобы они не были беззащитными перед США и Израилем.

    #907044
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