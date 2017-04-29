На линии «Белгород — Нежеголь» начал рейсы новый рельсовый автобус РА-2
Большинство маршрутов пригородных пассажирских перевозок в Белгородской области обеспечены электропоездами, однако на направлении «Белгород — Нежеголь» до настоящего времени использовалась тепловозная тяга с прицепными вагонами.
Новый подвижной состав — это уже второй состав такого типа в Белгородской области: в 2016 году был запущен аналогичный поезд в направлении «Белгород-Готня-Хотмыжск».
Современный трёхвагонный рельсовый автобус РА-2 на направлении «Белгород — Нежеголь» характеризуется комфортабельностью и плавностью хода. Салон оборудован вентиляцией и кондиционированием, отоплением, что позволяет сохранять комфортную температуру и зимой, и летом. Также вагоны оснащены биокомплексами закрытого типа, информационно-переговорной системой и электронными табло.
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