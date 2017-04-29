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Транспорт и логистика

На линии «Белгород — Нежеголь» начал рейсы новый рельсовый автобус РА-2

Большинство маршрутов пригородных пассажирских перевозок в Белгородской области обеспечены электропоездами, однако на направлении «Белгород — Нежеголь» до настоящего времени использовалась тепловозная тяга с прицепными вагонами.

Новый подвижной состав — это уже второй состав такого типа в Белгородской области: в 2016 году был запущен аналогичный поезд в направлении «Белгород-Готня-Хотмыжск».

Современный трёхвагонный рельсовый автобус РА-2 на направлении «Белгород — Нежеголь» характеризуется комфортабельностью и плавностью хода. Салон оборудован вентиляцией и кондиционированием, отоплением, что позволяет сохранять комфортную температуру и зимой, и летом. Также вагоны оснащены биокомплексами закрытого типа, информационно-переговорной системой и электронными табло.

https://belregion.ru/press/news/?ID=18105

Белгородская область, город Белгород, рельсовый автобус, РА-2
  • Нет аватара zspe
    29.04.1717:26:45

    Нечто из 1 — 3 вагонов, предназначенное для перевозки пассажиров и ездящее по рельсам, имеет устоявшееся название: Трамвай.

    Отредактировано: zspe~17:27 29.04.17
    #907054
    • Юрген Юрген
      29.04.1717:33:47

      Трамвай — это на электротяге. А тут ДВС.

      #907059
      • Нет аватара zspe
        29.04.1717:45:14

        Трамвай когда-то и лошадки возили. Вагон и рельсы его определяют.

        #907064
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