Большинство маршрутов пригородных пассажирских перевозок в Белгородской области обеспечены электропоездами, однако на направлении «Белгород — Нежеголь» до настоящего времени использовалась тепловозная тяга с прицепными вагонами.

Новый подвижной состав — это уже второй состав такого типа в Белгородской области: в 2016 году был запущен аналогичный поезд в направлении «Белгород-Готня-Хотмыжск».

Современный трёхвагонный рельсовый автобус РА-2 на направлении «Белгород — Нежеголь» характеризуется комфортабельностью и плавностью хода. Салон оборудован вентиляцией и кондиционированием, отоплением, что позволяет сохранять комфортную температуру и зимой, и летом. Также вагоны оснащены биокомплексами закрытого типа, информационно-переговорной системой и электронными табло.