Импортозамещение для экологии: производство сорбентов из угля открыли в Кемерово

Производство сорбентов из угля начали в Кемеровской области, малотоннажную установку запустили на предприятии «Сорбенты Кузбасса». В год здесь будут изготавливать 60 тонн сорбентов, а с 2018 года мощность увеличат более чем в два раза. По словам производителей, в перспективе Кузбасс сможет полностью покрыть отечественные потребности сорбентах и вытеснить зарубежную продукцию, цена которой значительно выше.

Отметим, углехимия — новая отрасль для Кемеровской области. Как отмечают специалисты, Кузбасс стремится развивать угледобывающую промышленность за счет обогащения и глубокой переработки угля, изготовления продукции с высокой добавочной стоимостью. По подсчетам экспертов, от одного продукта угольной промышленности можно произвести порядка более 100 видов химических полупродуктов, более 5 тысяч видов — в смежных отраслях.

Кузбасские промышленники сосредоточились на выпуске сорбентов, которые поглощают вредные вещества, включая свинец и ртуть, и используются в разных сферах — от ЖКХ до ОПК. Стоимость тонны сорбентов составляет в разных случаях от 60 до 500 тысяч рублей за тонну, тогда как тонна угля — сырья для производства — стоит порядка 1,2 тысячи рублей. Отметим, мировой рынок испытывает острый дефицит сорбентов, и спрос на эту продукцию постоянно растет.

В Кемеровской области о производстве сорбентов задумались в 2010 году. С 2011 года к разработкам подключилась администрация региона. В 2017 году пилотному малому предприятию помогли с бизнес-планом и промплощадкой. Сегодня в производство готовы вложиться инвесторы: новокузнецкая компания «Топпром» выделит 200 миллионов рублей для проекта, средства помогут предприятию выйти на промышленные объемы производства — до 300 тысяч тонн сорбентов в год. Уже сейчас продукция прошла испытания в России, Казахстане и Китае.