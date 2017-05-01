Материал Михаила Кривия (mikhail.krivyy.com)

Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург (федеральная автомобильная дорога М11[1]) — строящаяся (в эксплуатацию введены отдельные участки) скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. На большинстве участков за проезд предполагается взимать плату. После постройки существующая федеральная трасса М10 «Россия», которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность, будет служить бесплатным дублёром новой платной автодороги. Общая протяжённость автомобильной дороги составит около 700 км (684 км). Это одна из первых крупных платных автодорог России.

Стоимость проекта составляет 152,8 млрд рублей, из которых большая часть частные инвестиции. Платными на новой трассе будут два участка общей протяженностью 606 км (из первоначального плана строительства исключен участок трассы от г. Клина до пос. Медного).

Начиная от Москвы, трасса пройдет по Московской области (90 км), Тверской области (253 км), Новгородской области (233 км) и Ленинградской области (75 км) до Санкт-Петербурга. Дорога категории 1А будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону и расчётную скорость движения 150 км/ч. На её протяжении будет возведено сто мостовых сооружений, а также построен ряд транспортных развязок. Ввод в эксплуатацию скоростной автотрассы планируется в 2018 году[2]. Строительство участка протяжённостью 217 км началось в 2014 году и должно быть закончено в начале 2018 года, к началу Чемпионата мира по футболу, проводимого в России. Со вводом автодороги в эксплуатацию по всей протяжённости, Санкт-Петербург станет вторым, после Уфы, городом России, имеющим автомобильное сообщение с Москвой сразу по двум автомобильным дорогам федерального значения.

Прогресс в разных местах разный. Если не обращать внимание на небольшие участки с задержками, то в целом ситуация выглядит так (километраж примерный):

1. 330 — 400 км, от обхода Вышнего Волочка почти до Угловской развязки: почти всё готово, не хватает только разметки. Есть пропуски на искусственных сооружениях и пересечении с газопроводами.

2. 400 — 443 км, от Угловской до Окуловской развязки: асфальт местами, освещение местами, ограждение местами. В целом участок готов к укладке асфальта, земляные работы и работы по дорожной одежде завершены почти везде. На фото дорога проходит прямо по бывшему карьеру Угловского известкового комбината. Помимо строительства дороги, ведётся рекультивация карьера.

3. 443 — 480 км, от Окуловской развязки до моста через Мсту: примерно то же самое. Участок почти везде готов к укладке асфальта, земляные работы и работы по дорожной одежде завершены. Есть большие участки с асфальтом, освещением и ограждением.

4. 480 — 524 км, от моста через Мсту до развязки на пересечении с автодорогой Новоселицы — Папоротно: половина почти готова к вводу в эксплуатацию, достраивают трансформаторные подстанции, обустраивают ограждение. Вторая половина в меньшей степени готовности, но почти везде в ближайшее время можно будет укладывать асфальт. Есть один участок, где ведутся земляные работы.

5. 524 — 540 км, от развязки до моста через Волхов: примерно на 1/3 ведутся земляные работы, остальное либо уже под асфальтом, либо почти готово к укладке.

Из 105 искусственных сооружений рабочее движение открыто по всем кроме моста через Волхов и нескольких типовых путепроводов в теле автомагистрали. На мосту через Волхов разобрали подходы, обустраивают свайные поля в основаниях насыпи. Из-за этого и не смог проехать до Мясного Бора. А оставалось то всего шесть километров.

6. Мост через Веребушку. С ним дорожникам еще повезло. Строителям железной дороги Санкт-Петербург — Москва повезло меньше, им пришлось построить мост высотой 53 и длиной 536 метров.

Продолжение следует…

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