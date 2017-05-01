Материал Михаила Кривия (mikhail.krivyy.com)

Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург (федеральная автомобильная дорога М11[1]) — строящаяся (в эксплуатацию введены отдельные участки) скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. На большинстве участков за проезд предполагается взимать плату. После постройки существующая федеральная трасса М10 «Россия», которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность, будет служить бесплатным дублёром новой платной автодороги. Общая протяжённость автомобильной дороги составит около 700 км (684 км). Это одна из первых крупных платных автодорог России.

Стоимость проекта составляет 152,8 млрд рублей, из которых большая часть частные инвестиции. Платными на новой трассе будут два участка общей протяженностью 606 км (из первоначального плана строительства исключен участок трассы от г. Клина до пос. Медного).

Начиная от Москвы, трасса пройдет по Московской области (90 км), Тверской области (253 км), Новгородской области (233 км) и Ленинградской области (75 км) до Санкт-Петербурга. Дорога категории 1А будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону и расчётную скорость движения 150 км/ч. На её протяжении будет возведено сто мостовых сооружений, а также построен ряд транспортных развязок. Ввод в эксплуатацию скоростной автотрассы планируется в 2018 году[2]. Строительство участка протяжённостью 217 км началось в 2014 году и должно быть закончено в начале 2018 года, к началу Чемпионата мира по футболу, проводимого в России. Со вводом автодороги в эксплуатацию по всей протяжённости, Санкт-Петербург станет вторым, после Уфы, городом России, имеющим автомобильное сообщение с Москвой сразу по двум автомобильным дорогам федерального значения.

17. 510 км. Вид в сторону Москвы. В этом месте автомагистраль М11 проходит параллельно Мсте. Дорога проходит по правому берегу реки на удалении от 2 до 4 км от русла. Именно с этим связано обилие песка и карьеров, а также ручьёв и оврагов.

18. 508 км. Вид в сторону Москвы. Начинают появляться небольшие горки.

19. На этом участке асфальта не так много.

20. Несмотря на большое количество мостов и водопропускных сооружений, дорога приводит к заболачиванию леса. Примерно 502 км. На фото ручей, вытекающий из достаточно крупного болта Лушино.

21. Примерно 500 км. С этого места и до Мсты (479 км) практически всё под асфальтом.

22. Местами уже есть забор для предотвращения выхода на дорогу диких животных, в первую очередь лосей. На 493 км проскочил по мосту через речку Хубка. Мост большой — девять пролётов и большое количество свай в основании устоев моста. На недостроенной дороге он еще заметен, а на готовой будем проскакивать не замечая.

23. 490 км, четырехпролётный путепровод над автомагистралью на пересечении с грунтовой дорогой 49Н-0906 Дворищи — Кленино. На путепроводе, ведется монтаж ограждений. С сентября он практически не изменился.

24. Это то, что нерадивые блогеры назвали «канализацией». На самом деле это кабельные колодцы. На М11 они устанавливаются по оси автомагистрали внутри центрального отбойного ограждения. Кабельные колодцы соединяются между собой пластиковыми трубами, в которые укладываются высоковольтные и низковольтные кабели (освещение, АСУДД и прочее). Всё вместе называется «кабельной канализацией» и с фекалиями не имеет ничего общего.

25. 487 км, до Мсты совсем недалеко. На фото как раз ведутся работы по кабельной канализации. Вид в сторону Санкт-Петербурга.

26. Четырехпролётный путепровод над автомагистралью на пересечении с грунтовой дорогой 49Н-0905 Бурга — Лопотень уже введен в эксплуатацию, временный объезд разобран. Эта местная дорога проходит вдоль Мсты и соединяет несколько деревень с большим миром.

27. А вот и Мста. Рабочее движение по мосту уже открыто.

28. Пять пролётов на высоких опорах.

29. Это уже вид левого берега. Одно из самых красивых мест на всей автомагистрали. С двух сторон глубокие выемки и высокий мост по центру.

30. Пришлось выбрать большое количества грунта. Откосы укрепляли георешёткой.

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