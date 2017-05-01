Материал Михаила Кривия (mikhail.krivyy.com)

Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург (федеральная автомобильная дорога М11[1]) — строящаяся (в эксплуатацию введены отдельные участки) скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. На большинстве участков за проезд предполагается взимать плату. После постройки существующая федеральная трасса М10 «Россия», которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность, будет служить бесплатным дублёром новой платной автодороги. Общая протяжённость автомобильной дороги составит около 700 км (684 км). Это одна из первых крупных платных автодорог России.

Стоимость проекта составляет 152,8 млрд рублей, из которых большая часть частные инвестиции. Платными на новой трассе будут два участка общей протяженностью 606 км (из первоначального плана строительства исключен участок трассы от г. Клина до пос. Медного).

Начиная от Москвы, трасса пройдет по Московской области (90 км), Тверской области (253 км), Новгородской области (233 км) и Ленинградской области (75 км) до Санкт-Петербурга. Дорога категории 1А будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону и расчётную скорость движения 150 км/ч. На её протяжении будет возведено сто мостовых сооружений, а также построен ряд транспортных развязок. Ввод в эксплуатацию скоростной автотрассы планируется в 2018 году[2]. Строительство участка протяжённостью 217 км началось в 2014 году и должно быть закончено в начале 2018 года, к началу Чемпионата мира по футболу, проводимого в России. Со вводом автодороги в эксплуатацию по всей протяжённости, Санкт-Петербург станет вторым, после Уфы, городом России, имеющим автомобильное сообщение с Москвой сразу по двум автомобильным дорогам федерального значения.

Как и обещал, рассказываю подробно про текущее положение дел на шестом этапе строительства платной автомагистрали М11. Сегодня про участок от моста через Волхов (538 км) до моста через Мсту (479 км). Еще осенью сквозной проезд по этому участку был невозможен, и предыдущее повествование пришлось разбить на две части: с 532 км до 547 км и с 479 км до 524 км.

1. На мосту через Волхов завершено бетонирование плиты проезжей части. Что там с гидроизоляцией и асфальтом не знаю, наверх подняться не получилось.

2. Мост построен в кривой, подмостовой габарит 18 метров. Подмостовой габарит — высота от уровня воды при максимальном паводке до нижней части пролетного строения.

3. А вот с подходами к мосту не задалось, насыпи пришлось разобрать. Сейчас обустраивают свайное поле. Сваи, расположенные в непосредственной близости к опоре моста, буронабивные, остальные забивные. Такое решение было принято из-за влияния вибрации при забивке свай на существующие опоры.

4. Мост через ручей Задний, 534,8 км. Одно из немногих мест, где все еще действует временная рабочая дорога. В большинстве мест она уже демонтирована. Ведутся работы по гидроизоляции.

5. То же место, вид в сторону Москвы. Центрального отбойника еще нет. Судя по количеству песка только закончили устройство кабельной канализации.

6. Примерно 532 км. Здесь дорога проходит по южному краю болота Оттенский Мох. Еще осенью здесь была только просека. Выторфовку самых болотистых участков проводят зимой, когда грунты мёрзлые и водоток меньше. Ближе к Санкт-Петербургу, на седьмом этапе самые болота тоже оставили на зиму.

7. На глаз земляные работы в этом месте почти закончены, скоро перейдут к дорожной одежде.

8. Примерно 530 км. Здесь уже перешли к дорожной одежде, на одной полосе положена щебёночно-песчаная смесь.

9. Примерно 528 км. Вид в сторону Санкт-Петербурга.

10. А это уже пересечение с автодорогой Новоселицы — Папоротно на 524 км. Путепровод практически готов, скоро на него должны перевести движение. Слева виден фундамент под шумозащитные экраны.

11. Второй путепровод на съезде к пункту взимания платежей в меньшей степени готовности. Но устои уже укреплены, перила установлены, на насыпях ставят отбойное ограждение.

12. Мост через реку Вишера. Смущают сваи. Неужели и здесь придётся укреплять подходы?

13. Примерно 521 км.

14. Вид в обратную сторону. Этот небольшой участок в наименьшей степени готовности, если не считать участки со свайным основанием.

15. Строительство путепровода на пресечении с лесной дорогой в районе деревни Любитово. Этот путепровод будет использоваться преимущественно лесозаготовительной техникой. Из всех путепроводов над автомагистралью, этот в наименьшей степени готовности, похоже, его не планируют запускать к открытию автомагистрали. 513 км.

16. 512 км. Вид в сторону Москвы.

Продолжение следует…

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