В Ростовской области открыт зерновой терминал



Сухогруз у причала нового терминала «Луис Дрейфус» в Азовском районе

2 мая 2017 года в Азовском районе открыт новый зерновой терминал компании «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток».

За полтора года на берегу Дона был построен терминал по экспортной отгрузке зерна и генеральных грузов мощностью 800 тыс. тонн в год с последующим увеличением мощностей до 1 млн тонн.

Объем инвестиций составил 2 млрд рублей. В результате на современном производстве создано 80 высококвалифированных рабочих мест.

«Стратегическое местоположение терминала прямо в устье реки Дон откроет новые возможности в сфере логистики и экспорта и поможет нам обслуживать клиентов по всему миру ещё эффективней, — прокомментировал Дэвид Охайон, руководитель направления зерновых и производственно-сбытовых платформ, глава региона EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток). — Азовский объект — наш первый зерновой терминал в России наряду с пятью представительствами и десятью наземными силосами. С его запуском общая вместимость наших объектов в стране превысит более 1 млн тонн».

Напомним, «Компания Луис Дрейфус Восток» входит в состав международной группы Louis Dreyfus Holding B.V. и является одним из крупнейших экспортеров зерна на территории России, ежегодно поставляя за рубеж до 3 млн тонн зерна.