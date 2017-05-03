В Кемеровской области открыта новая овцеводческая ферма «Овцеводство Сибири»

Предприятие «Овцеводство Сибири» создано в Осинниках.

Ферма по выращиванию курдючных овец, производству и реализации экологически чистой баранины призвана стать очередным шагом на пути ухода города от монозависимости.

Основатель фермы Садрулло Абдуллоев начал заниматься предпринимательством в 2007 году с продажи на городском рынке фруктов, овощей, пряностей. Со временем расширил бизнес, а в 2015 году приступил к разведению овец и коз.

По программе поддержки малого предпринимательства он получил грант в размере 500 тыс. рублей на создание животноводческого хозяйства и вместе с компаньоном открыл ООО «Овцеводство Сибири» (ориентировочно общая стоимость проекта составит 5 млн рублей). Оформил на льготных условиях земельный участок в долгосрочную аренду.

Фермер обустроил прилегающую к животноводческому комплексу территорию, привел в надлежащий вид и окультурил более 11 тыс. кв. м пастбищ, построил кошары для животных на зимний и летний период.

Предприниматель закупил 120 ярок и 5 баранов. Все — эдильбаевской породы, которая отличается выносливостью, быстрым приспосабливанием к суровым климатическим условиям, высокими показателями продуктивности, причем не только мясо-сальными, но и молочными. На ферме уже появилось потомство. За первый квартал 2017 года отара увеличилась на 80 ягнят, то есть естественный прирост превысил 66%.

В перспективе новое предприятие планирует также заняться переработкой овечьей шерсти.