Крым получил все 111 троллейбусов в рамках программы лизинга

Государственное унитарное предприятие «Крымтроллейбус» получило все 111 троллейбусов в рамках программы лизинга,в том числе 10 с увеличенным автономным ходом, 17 — с автономным ходом для эксплуатации на городских троллейбусных маршрутах.

27 машин с увеличенным автономным ходом предназначены для эксплуатации на маршрутах, где существуют участки без контактной сети, 40 троллейбусов — для перевозки пассажиров на междугородней горной троллейбусной трассе Симферополь — Алушта — Ялта, еще 44 троллейбуса — для работы на городских линиях в Симферополе, Алуште, Ялте.+ В «Крымтроллейбусе» рассчитывают, что новый подвижный состав позволит решить проблему с пуском троллейбусов в отдаленные районы города Симферополя, где нет контактной сети и питающих тяговых подстанций. Также запуск дополнительных троллейбусов позволит увеличить пассажиропоток.

Троллейбусы «Тролза-Мегаполис» имеют низкий уровень пола на всем пространстве пассажирского салона, доступны для людей с инвалидностью. Машины оснащены асинхронным двигателем с современным приводом на основе IGBT-транзисторов. Таким образом, экономится до 35% электроэнергии. Увеличенный срок службы кузова обеспечивает высокую окупаемость этих высокотехнологичных моделей троллейбуса.