В русловую часть моста в районе острова Серный установлен последний стыковочный блок

11 апреля в русловую часть строящегося моста в районе острова Серный установлен последний стыковочный блок. Переправа сооружается по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга силами ЗАО «Пилон».

Вес «золотого блока» составил 35 т, длина — 12 м, ширина — 8 м. Крепление боковых поверхностей блока — болтовое, нижней и верхней поверхностей — сварное. Монтаж был произведён специалистами генподрядчика с помощью плавкрана грузоподъёмностью 100 т.

Неразводной мост через реку Малую Неву в районе острова Серный соединит берега Васильевского острова и Петроградского района, разгрузит Тучков мост, позволит обеспечить транзитные и межрайонные транспортные связи. Переправа строится в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Завершение строительства запланировано на весну 2018 года.

Длина моста — 923,7 м, ширина — 38-44 м, общая длина подходов — 1212,6 м, подмостовой габарит — 16 м, высота металлического пилона — 44 м, русловое пролётное строение — вантовое, однопилонное, сталежелезобетонное. Береговые эстакадные пролётные строения сталежелезобетонные. Движение будет осуществляться по шести полосам, запроектированы тротуары и велодорожки.