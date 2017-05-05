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Фотофакты

В русловую часть моста в районе острова Серный установлен последний стыковочный блок

11 апреля в русловую часть строящегося моста в районе острова Серный установлен последний стыковочный блок. Переправа сооружается по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга силами ЗАО «Пилон».

Вес «золотого блока» составил 35 т, длина — 12 м, ширина — 8 м. Крепление боковых поверхностей блока — болтовое, нижней и верхней поверхностей — сварное. Монтаж был произведён специалистами генподрядчика с помощью плавкрана грузоподъёмностью 100 т.

Неразводной мост через реку Малую Неву в районе острова Серный соединит берега Васильевского острова и Петроградского района, разгрузит Тучков мост, позволит обеспечить транзитные и межрайонные транспортные связи. Переправа строится в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Завершение строительства запланировано на весну 2018 года.

Длина моста — 923,7 м, ширина — 38-44 м, общая длина подходов — 1212,6 м, подмостовой габарит — 16 м, высота металлического пилона — 44 м, русловое пролётное строение — вантовое, однопилонное, сталежелезобетонное. Береговые эстакадные пролётные строения сталежелезобетонные. Движение будет осуществляться по шести полосам, запроектированы тротуары и велодорожки.

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/tr_infr_kom/news/110255/

Санкт-Петербург, ЗАО Пилон, дорожное строительство, мостостроение, мосты,
  • SergeySeverny SergeySeverny
    05.05.1710:29:06

    читаю заголовок и никак не могу въехать, «В русловую часть моста через остров Серный», как мост ЧЕРЕЗ остров, потом по тексту понятно, что в районе острова Серный, может как-то поправить?

    #908606
    • Human RS Human RS
      05.05.1713:53:55

      И город указать тоже было бы неплохо.

      #908654
    • Евгений Кочанов
      05.05.1714:20:57

      Это уже устоявшееся название будущего моста, в Петербурге обычно только так про него сми и пишут. Причина проста — он буквально на остров опирается, на фотографиях в посте этого не видно, но можно посмотреть здесь — [ссылки отключены]

      #908667
    • Евгений Кочанов
      05.05.1714:22:50

      Так, ссылка не приложилась. Можете самостоятельно трассировку моста посмотреть на Яндекс картах, поиск «Петербург о.Серный» вам подскажет точные координаты

      #908668
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