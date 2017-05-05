Добавить статью
Образование

Новый тепличный комплекс открылся в агропромышленном колледже Крымского федерального университета

Новый сельскохозяйственный комплекс открылся в Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном колледже Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

По словам директора колледжа Виктора Соченко, в состав сельскохозяйственного комплекса вошли три теплицы, каждая из которых отведена под соответствующую культуру: виноград, помидоры и землянику. «На сегодняшний день мы высадили 65 кустов винограда, которые дадут около 2 тонн плодов. В свою очередь, овощная теплица сможет дать нам до 5 тонн томатов сорта „солероссо“. Выбранные специалистами гибриды в данных условиях позволяют собрать хороший урожай», — отметил Соченко.

Он добавил, что во всех теплицах установлено капельное орошение. «60% учебного времени в вузе — это практическое обучение, а с появлением теплиц наши студенты смогут отрабатывать еще и навыки овощеводства закрытого грунта и виноградарства», — подчеркнул он.

При осмотре нового сельскохозяйственного лабораторного комплекса ректор КФУ Сергей Донич обратил внимание на то, что проект, реализованный в агропромышленном колледже КФУ по программе развития университета, был выбран на Координационном совете в 2016 году. «Сегодня мы имеем в своем активе построенные с нуля современные теплицы, которые призваны сыграть эффективную роль в решении проблемы импортозамещения.

http://www.c-inform.info/news/id/52401

Крым, КФУ им. В.И. Вернадского, теплицы
  • Human RS Human RS
    05.05.1716:57:49

    Я рад за студентов, но когда это у нас обычная каркасная теплица на пару сотен квадратных метров стала тепличным комплексом?

    #908739
    • Нет аватара isya
      05.05.1717:37:29

      Мне кажется, что это очень хорошая новость, но из раздела образования, а не предприятий.

      Видела интервью со специалистом по поиску кадров, она рассказывала, что для современных с/х технологий приходится приглашать специалистов из-за границы, так как в России их нет и не готовят.

      Ну вот теперь готовят, например, здесь.

      А для учебной студенческой теплицы на юге и пленка на каркасе подойдет.

      #908759
      • Human RS Human RS
        05.05.1718:34:12

        Тогда действительно для блога Образование самое то    

        #908772
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,