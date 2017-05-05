Бюджетники и пенсионеры переходят на карты «Мир»

В России подписан закон о переходе российских банков на платежную систему «Мир». С 1 июля будущего года бюджетники будут получать заработную плату и различные пособия на карты этой отечественной системы, также на «Мир» будут переведены пенсионеры — до 1 июля 2020 года. При этом закон не исключает возможности наличных выплат.

Напомним, о внедрении отечественной платежной системы «Мир» в России заговорили в 2014 году, после присоединения к России Крымского полуострова, когда системы «Виза» и «Мастеркард» отказались продолжать сотрудничество с несколькими российскими банками, попавшими под международные санкции. Отметим, по данным Банка России, из 250 миллионов действующих в России банковских карт более 90% до сих пор обслуживаются системами «Виза» и «Мастеркард». На сегодняшний день банки выпустили более 5 миллионов штук карт системы «Мир», сейчас такие карты выпускают более 70 действующих в стране банков и принимают 95% банкоматов и терминалов, позволяющих снять наличные.

По планам властей, национальная платежная карта должна получить максимальной распространение внутри страны, а также выйти на международные рынки. Объявлен постепенный переход бюджетных и внебюджетных платежей на отечественную платежную систему: с 1 июля нынешнего года кредитные организации обязаны начать использовать банковские карты «Мир» для выплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений и пенсионерам.

С этого же дня новые карты, гражданам для доступа к счету, на который будут переводиться средства из бюджета, будут относиться к национальной системе. Действующие карты бюджетников и пенсионеров будут заменяться на национальные по истечение срока действия, а новым пенсионерам карты «Мир» будут выдавать сразу. Отметим, обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным.

Добавим, новый закон не запрещает гражданам оформлять получение зарплаты, пособий и пенсии на счет, не относящийся к картам, и получать деньги наличными.