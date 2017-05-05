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Инновации

Бюджетники и пенсионеры переходят на карты «Мир»

В России подписан закон о переходе российских банков на платежную систему «Мир». С 1 июля будущего года бюджетники будут получать заработную плату и различные пособия на карты этой отечественной системы, также на «Мир» будут переведены пенсионеры — до 1 июля 2020 года. При этом закон не исключает возможности наличных выплат.

Напомним, о внедрении отечественной платежной системы «Мир» в России заговорили в 2014 году, после присоединения к России Крымского полуострова, когда системы «Виза» и «Мастеркард» отказались продолжать сотрудничество с несколькими российскими банками, попавшими под международные санкции. Отметим, по данным Банка России, из 250 миллионов действующих в России банковских карт более 90% до сих пор обслуживаются системами «Виза» и «Мастеркард». На сегодняшний день банки выпустили более 5 миллионов штук карт системы «Мир», сейчас такие карты выпускают более 70 действующих в стране банков и принимают 95% банкоматов и терминалов, позволяющих снять наличные.

По планам властей, национальная платежная карта должна получить максимальной распространение внутри страны, а также выйти на международные рынки. Объявлен постепенный переход бюджетных и внебюджетных платежей на отечественную платежную систему: с 1 июля нынешнего года кредитные организации обязаны начать использовать банковские карты «Мир» для выплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений и пенсионерам.

С этого же дня новые карты, гражданам для доступа к счету, на который будут переводиться средства из бюджета, будут относиться к национальной системе. Действующие карты бюджетников и пенсионеров будут заменяться на национальные по истечение срока действия, а новым пенсионерам карты «Мир» будут выдавать сразу. Отметим, обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным.

Добавим, новый закон не запрещает гражданам оформлять получение зарплаты, пособий и пенсии на счет, не относящийся к картам, и получать деньги наличными.

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  • Георгий Харафиди Георгий Харафиди
    05.05.1720:31:51

    Кто в курсе, сколько в год получали прибыли Виза и Мастеркард в РФ, до появления карты МИР? Это вообще существенная цифра?

    #908798
    • Нет аватара Maggey
      05.05.1720:50:45

      Сам не знаю, но полагаю что цифра существенная так как практически все использовали Виза и Мастеркард.

      Теперь не будем отдавать валюту + это для безопасности очень важно.

      #908803
    • Sergio Buk Sergio Buk
      05.05.1721:01:34

      Ну вот такое попалось на глаза (2011 г.):

      «РБК daily стали известны размеры секретных комиссий, которые международные платежные системы устанавливают для банков-эквайеров, то есть для кредитных организаций, обслуживающих карты в торговых точках. У обеих платежных систем комиссии за обслуживание карт премиум-сегмента существенно выше, чем комиссии для обычных карт. Так, если расплачиваться в магазине картой Visa Infinite, то банк-эквайер перечисляет платежной системе 2,1% от суммы платежа, по картам Visa Platinum и Visa Business — 1,98 и 1,85% соответственно. Эти комиссии взимаются независимо от того, в какой конкретно точке расплачиваться. По Visa Classic и Electron комиссии различаются в зависимости от того, в какой торговой точке происходит оплата: за коммунальные платежи комиссия составляет 0,5%, в системе питания фастфуд — 0,5—0,8%, в мобильной коммерции и при оплате авиабилетов — 1%, в остальных торговых точках — 1,3%.

      У MasterCard для банков-эквайеров сейчас действуют следующие комиссии: при оплате коммунальных услуг — 0,5% от суммы платежа, при оплате авиабилетов — 1—1,6%, при оплате в системе питания фастфуд и во всех остальных точках — от 1,4 до 2,3%. Минимальные комиссии уплачиваются при оплате простыми картами, такими как MasterCard Standard, максимальные взимаются с карт категории премиум, например, MasterCard World и World Signia.»

      Отредактировано: Sergio Buk~21:01 05.05.17
      #908804
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