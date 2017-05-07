«Газпром» начал строительство участка газопровода «Турецкий поток» в Черном море

«Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» у российского побережья Черного моря, говорится в сообщении компании.

«Сегодня в Черном море началось строительство газопровода „Турецкий поток“. Работа стартовала у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas — подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода», — сообщается в пресс-релизе.