«Газпром» начал строительство участка газопровода «Турецкий поток» в Черном море
«Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» у российского побережья Черного моря, говорится в сообщении компании.
«Сегодня в Черном море началось строительство газопровода „Турецкий поток“. Работа стартовала у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas — подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода», — сообщается в пресс-релизе.
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