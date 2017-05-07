Добавить статью
Энергетика и ТЭК

«Газпром» начал строительство участка газопровода «Турецкий поток» в Черном море

«Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» у российского побережья Черного моря, говорится в сообщении компании.

«Сегодня в Черном море началось строительство газопровода „Турецкий поток“. Работа стартовала у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas — подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода», — сообщается в пресс-релизе.

http://tass.ru/ekonomika/4237795

Турецкий поток, Газпром
  • Нет аватара termometrix
    07.05.1719:34:33

    Поэтому США устраивают войну-албанизацию,"великую Албанию" в Македонии и Сербии.

    Планируемый маршрут «Турецкого потока»:

    США полностью оккупировали Румынию,Болгарию и Косово.

    Зы.Хватит кормить американскую власть в Румынии,Болгарии и Косово.

    Отредактировано: termometrix~19:42 07.05.17
    #909080
    • Vladimir fon-Leof Vladimir fon-Leof
      07.05.1720:31:16

      Сербия и Греция уже успеют газифицироваться, пока в каком-нибудь 2087 году образуется Великая Убания со столицей в Курберлине.

      #909084
    • Нет аватара Maggey
      07.05.1720:45:22

      Мало того они захотели модернизировать морскую базу в Румынии + начали поджигать Балканы.

      P. S. Есть такое понятие как балто-черноморская дуга. И все государства расположенные по ней там американская агентура во власти. Возьмите к примеру Польшу или Прибалтику.

      Вообще это такая американская стратегия по недопущения взаимодействия Германии и России.

      #909089
    • Михаил Шкилев Михаил Шкилев
      07.05.1721:47:00

      Где вы взяли эту карту?

      #909105
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    07.05.1720:47:33

    будет писец, если турция под давлением матрасников на пол пути завернёт эту стройку

    #909090
    • morshan morshan
      07.05.1721:42:59

      Пистица то никакого не будет,так мелкие неприятности.

      Да и договор подписан с несением определенных выплат,за расторжения.

      Болгары много могут рассказать на счет выплат.АЭС.

      #909103
    • Данила Романов Данила Романов
      07.05.1721:47:20

      Не завернет. Слишком много потеряет.

      #909106
  • morshan morshan
    07.05.1721:44:14

    А да чуть не забыл.

    СУГС!!! 3 раза с прискоком   

    Отредактировано: morshan~21:44 07.05.17
    #909104
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,