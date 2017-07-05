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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Свердловской области после реконструкции открылся мясокомбинат

В Богдановиче Свердловской области после реконструкции открылся мясокомбинат. На первоначальном этапе работы предприятие обеспечит трудоустройство 100 человек, в будущем — двухсот.

В настоящее время завершено строительство мясоперерабатывающего цеха с полным циклом производства мясной продукции — от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. Объем производства готовой продукции составит более 400 тонн в месяц или 5000 тонн в год.

Ключевую роль в модернизации предприятия сыграли венгерские партнеры, оказавшие большую помощь в проектировании и оснащении предприятия.

http://www.midural.ru/news/list/document113907/

Свердловская область, мясопереработка, модернизация, сельское хозяйство
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