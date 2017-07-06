Посевная площадь в стране выросла до 80 млн. га

В России завершилась посевная компания.

Несмотря на дожди и сложные погодные условия, посевные площади увеличены на 300 тыс. га по сравнению с прошлым годом и достигли 80 млн. га. Начата уборочная компания.

Продолжается быстрый рост сбора тепличный овощей. На сегодняшний день валовый сбор тепличных овощей достиг 450 тыс. тонн, что на треть больше урожая, полученного за аналогичный период прошлого года. В том числе собрано более 100 тыс. тонн томатов, рост в 1,5 раза.

Ярославская область в 2017 году ввела в оборот 12,5 тыс. га неиспользуемых земель.

В числе лидеров по выполнению плановых показателей Некрасовский, Любимский, Угличский, Борисоглебский районы области.

В Рязанской области завершена посевная кампания 2017 года.

Яровой сев проведен на площади 525 тыс. га, что на 30 тыс. га больше прошлогоднего показателя. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 322 тыс. га (+17 тыс. га). Увеличена площадь под яровой пшеницей — 51 тыс. га (+12 тыс. га), гречихой — 7 тыс. га (+5 тыс. га), зернобобовыми культурами — 66 тыс. га (+8 тыс. га).

Озимые зерновые культуры также были увеличены на 8 тыс. га и составили 278 тыс. га.

Сахарная свекла посеяна на площади 7,7 тыс. га (+0,6 тыс. га к прошлому году). На 5,3 тыс. га увеличены площади под масличными культурами, посеяно 111,3 тыс. га, в том числе подсолнечник размещен на площади 48,3 тыс. га (+14,2 тыс. га), соя — 15,3 тыс. га (+4,8 тыс. га).