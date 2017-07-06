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Сельское хозяйство

Посевная площадь в стране выросла до 80 млн. га

В России завершилась посевная компания.

Несмотря на дожди и сложные погодные условия, посевные площади увеличены на 300 тыс. га по сравнению с прошлым годом и достигли 80 млн. га. Начата уборочная компания.

Продолжается быстрый рост сбора тепличный овощей. На сегодняшний день валовый сбор тепличных овощей достиг 450 тыс. тонн, что на треть больше урожая, полученного за аналогичный период прошлого года. В том числе собрано более 100 тыс. тонн томатов, рост в 1,5 раза.

Ярославская область в 2017 году ввела в оборот 12,5 тыс. га неиспользуемых земель.

В числе лидеров по выполнению плановых показателей Некрасовский, Любимский, Угличский, Борисоглебский районы области.

В Рязанской области завершена посевная кампания 2017 года.

Яровой сев проведен на площади 525 тыс. га, что на 30 тыс. га больше прошлогоднего показателя. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 322 тыс. га (+17 тыс. га). Увеличена площадь под яровой пшеницей — 51 тыс. га (+12 тыс. га), гречихой — 7 тыс. га (+5 тыс. га), зернобобовыми культурами — 66 тыс. га (+8 тыс. га).

Озимые зерновые культуры также были увеличены на 8 тыс. га и составили 278 тыс. га.

Сахарная свекла посеяна на площади 7,7 тыс. га (+0,6 тыс. га к прошлому году). На 5,3 тыс. га увеличены площади под масличными культурами, посеяно 111,3 тыс. га, в том числе подсолнечник размещен на площади 48,3 тыс. га (+14,2 тыс. га), соя — 15,3 тыс. га (+4,8 тыс. га).

http://www.zol.ru/n/2a10d

сельское хозяйство
  • A_SEVER A_SEVER
    06.07.1720:34:57

    и достигли 80 млн. га
    Любопытно, а какой был минимум посевных площадей у нас после распада СССР?

    #929851
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.07.1720:40:38

      Минимум был в 2007 — 74,8 млн. га.

      До этого падали посевные площади (1990 год — 117,7 млн. га).

      После 2007 год постепенный рост.

      #929854
  • Нет аватара termometrix
    06.07.1721:02:01

    Больше надо,чем больше-тем лучше.

    Путин: в России не используются более 43 млн гектаров сельхозугодий

    Путин: бесплатные гектары нужно выдавать по всей России

    Отредактировано: termometrix~21:05 06.07.17
    #929863
    • Нет аватара KJA
      06.07.1722:28:56

      Раздадите вы и что дальше, кто их будет обрабатывать?

      А какая будет эффективность?

      #929920
      • Нет аватара zu1
        06.07.1723:15:54

        А какая будет эффективность?

        Будет точно больше, чем при неиспользовании земель,сдается.

        #929952
      • Нет аватара монархист
        07.07.1712:13:07

        Прошлой осенью Россия обеспечила себя овощами. Картошка заморская сгнила в супермаркетах. Контрабандисты считали убытки и перестали завозить эту пластиковую гадость.

        Экономический результат — деньги остались в стране и пошли к нашим производителям сельхозтехники и удобрений.

        И это только начало.

        Главное, чтоб чиновники не протолкнули отмену контрсанкций.

        #930170
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    06.07.1722:48:33

    В этом году, видимо, урожай с га будет ниже из-за погоды. Но возможно за счет площади посевных частично компенсируем.

    #929929
    • Vadim Orlov
      06.07.1722:54:07

      Зерновых- меньше.

      Овощей — больше.

      #929938
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        07.07.1718:00:52

        У нас грунтовые огурцы по 18 рублей кило в магазинах лежат. На малосольные уже смотреть не можем, а оисобаги уже надоедать начинает — и это ещё собственных не было.

        #930335
      • Нет аватара termometrix
        07.07.1718:40:14

        И животноводство надо сильнее развивать.

        #930359
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      07.07.1707:02:04

      Урожай прогнозируют на уровне 100-105 млн. тонн зерновых (в прошлом году было больше 120 млн. тонн).

      Погода зверствует, если на юге урожай ещё хороший — на уровне прошлого года, то в Центре и Поволжье будет значительно труднее.

      #930041
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    06.07.1723:45:24

    Расширение посевных площадей ещё упирается в сбыт. Мы себя обеспечили полностью, наращиваем экспорт, но в этом году столкнулись с серьёзными трудностями: отчаянная конкуренция США, Украины, Европы, др. стран. Турки выкобенивались, еле уговорили путём ряда уступок. Многие страны очень строго стали подходить к импорту зерна. Нужна огромная подготовительная работа, чтобы проникнуть даже на рынки африканских стран.

    Дело идёт трудно и медленно, сейчас вроде пробиваемся в Китай и ряд др. стран. Но расширять площади можно только при гарантированном экспорте. Это трудно.

    #929960
    • Нет аватара angel
      07.07.1700:36:25

      Зерно которое нельзя продать можно переработать в комбикорм, в этом направлении дело идет за счет кредитование строительство заводов (посмотрите даже по тегу «комбикормовый завод» на сайте). Недавно с Ростова проехал до Казани и обратно. Так сказать посмотрел центральную Россию. Заметно было что есть участки которые зарастают лесом. Если ждать когда появятся экспортные рынки то поля лесом зарастут, а новую целину осваивать желания мало будет у кого.

      #929975
    • Нет аватара Zemos
      07.07.1701:41:02

      У нас ещё есть проблемы с отдачей с одного га. Сою импортируем в европейской части. А можно прибавить в кукурузе, сое и подсолнечнике. Последние годы и доход выше с Га и на экспорт хорошо идёт. А по пшенице мне кажется 30 млн т это потолок для нас, если конечно не окучим Японию, Китай и Южную Корею.

      Ну и переработку развивать нужно и мука и макароны и прочее, пока экспорт очень мал.

      Если посмотреть на с/х экспорт Канады, нам ещё очень много где можно подрасти

      #929992
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        07.07.1717:59:16

        Японцы (да и корейцы) пшеницу закупают в основном в США и не так уж много по количеству, так что там рынок практически бесперспективный, а у Китая своих посевных площадей хватает. Вот сою корейцы закупают в Приморье вполне массово, и активно вкладываются в расширение посевов.

        #930333
        • Нет аватара Zemos
          07.07.1718:18:27

          Японцы закупают по объему как и турки, корейцы на 30% меньше, Китай около 3 млн т это по пшенице. По сое и кукурузе все три страны крупные импортеры.

          А что касаемо того что рынок занят, так конкурировать нужно. У нас был экспорт и 5 млн т и не было вообще, продали же 27 млн т, тем более что все страны стараются сделать диверсифицированной структуру поставщиков. А с учетом близости географической, сам бог велел и Сибири и ДВ за этот рынок побороться.

          #930348
          • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
            07.07.1718:27:47

            На ДВ с пшеницей не очень, сыровато тут для нея. Сами на сибирской сидим.    

            #930353
            • Vadim Orlov
              07.07.1721:06:01

              Зато конопля у вас хорошая.

              Тоже, кстати, сельхозкультура.

              #930410
  • Нет аватара magistratus
    07.07.1700:30:29

    Скажите, кто знает, семена чьего производства и какого качества?

    #929974
    • Нет аватара Zemos
      07.07.1701:49:57

      Как я читал, зерно в основном наши семена. А вот по свекле сахарной — практически всё импорт.

      #929995
      • Нет аватара allivator
        07.07.1704:44:56

        Когда я закончил агрофак, в 90х, не было ничего. Абсолютно. Предлагали ехать в район работать. Давали старый нежилой дом, без окон (окна обещали потом вставить) и раздолбаный ИЖ 2715. Техника в хозяйстве была совсем убитая. Я отказался. Пришлось переучиваться. Ремонтом квартир занимался и доучивался на ландшафтника. Сейчас будующие выпускники в хозяйства «вербуются» во время учёбы, работодатели приезжают с районов и предлагают работу. Подъёмные по Гос.программе и местная помощь. Предоставляют жильё. Если бы мне так предложили, даже бы не думал, сразу пошёл агрономом.

        Отредактировано: allivator~09:47 07.07.17
        #930019
  • Юрий Тимчук
    07.07.1717:47:34

    Если бы этот год был такой же как прошлый, с учетом переходящих запасов в 20 млн тонн цены бы провалились бы очень сильно. Для потребителей хорошо, но многие хозяйства просто бы разорились. Нам нужно развивать животноводство (и соответственно переработку и хранение зерна), а пока оно не восстановлено хотя бы до советского уровня по КРС, некоторое снижение урожая это просто некоторое снижение экспорта.

    #930329
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