«Курскхимволокно» запустила единственное в России производство высокопрочной полиамидной нити

Компания «Курскхимволокно» ввела в эксплуатацию расширенное и модернизированное производство полиамидной технической нити высокого качества. Объем инвестиций в модернизацию производства составил 1,5 млрд. рублей, из них 300 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в качестве льготного займа под 5% годовых сроком на 5 лет.

Модернизация предприятия позволила увеличить его производственную мощность с 15 до 23 тыс тонн готовой продукции в год. Доля компании на российском рынке полиамидной технической нити к 2023 году достигнет 80%, сведя импорт к предельному минимуму.

Кроме того, модернизированное производство ускорит импортозамещение на рынке кордной ткани: компания «КуйбышевАзот», которая является материнской для «Курскхимволокно», планирует к 2023 году довести свою долю на российском рынке корда до 40% за счет вытеснения импорта — его доля снизится на 20%.

Предприятие является единственным в России производителем высокопрочной полиамидной нити. Она используется для производства кордной и технической ткани, а также сетеснастной (рыболовецкие сети) и канатной продукции. Кордная ткань, созданная из полиамидной нити компании «Курскхимволокно», применяется в производстве шин для грузовой, грузопассажирской, сельскохозяйственной и авиационной техники. Благодаря полиамидной нити, которая по прочности не уступает сплавам из цветных металлов, увеличиваются грузоподъемность, надежность, скорость и безопасность транспорта при снижении издержек на топливо за счет уменьшения массы шин. Техническая ткань применятся в производстве конвейерных лент. Техническая нить используется для производства сетей для рыболовецкого промысла и канатов.

Льготный заём ФРП был направлен на приобретение, монтаж и наладку современного технологического оборудования.

Модернизацию мощностей «Курскхимволокно» инициировала компания «КуйбышевАзот» в рамках долгосрочной стратегии по созданию полного цикла производства кордной и технической ткани — от материально-сырьевой базы, до изготовления конечного продукта с высокой добавленной стоимостью.