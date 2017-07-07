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Производство

«Курскхимволокно» запустила единственное в России производство высокопрочной полиамидной нити

Компания «Курскхимволокно» ввела в эксплуатацию расширенное и модернизированное производство полиамидной технической нити высокого качества. Объем инвестиций в модернизацию производства составил 1,5 млрд. рублей, из них 300 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в качестве льготного займа под 5% годовых сроком на 5 лет.

Модернизация предприятия позволила увеличить его производственную мощность с 15 до 23 тыс тонн готовой продукции в год. Доля компании на российском рынке полиамидной технической нити к 2023 году достигнет 80%, сведя импорт к предельному минимуму.

Кроме того, модернизированное производство ускорит импортозамещение на рынке кордной ткани: компания «КуйбышевАзот», которая является материнской для «Курскхимволокно», планирует к 2023 году довести свою долю на российском рынке корда до 40% за счет вытеснения импорта — его доля снизится на 20%.

Предприятие является единственным в России производителем высокопрочной полиамидной нити. Она используется для производства кордной и технической ткани, а также сетеснастной (рыболовецкие сети) и канатной продукции. Кордная ткань, созданная из полиамидной нити компании «Курскхимволокно», применяется в производстве шин для грузовой, грузопассажирской, сельскохозяйственной и авиационной техники. Благодаря полиамидной нити, которая по прочности не уступает сплавам из цветных металлов, увеличиваются грузоподъемность, надежность, скорость и безопасность транспорта при снижении издержек на топливо за счет уменьшения массы шин. Техническая ткань применятся в производстве конвейерных лент. Техническая нить используется для производства сетей для рыболовецкого промысла и канатов.

Льготный заём ФРП был направлен на приобретение, монтаж и наладку современного технологического оборудования.

Модернизацию мощностей «Курскхимволокно» инициировала компания «КуйбышевАзот» в рамках долгосрочной стратегии по созданию полного цикла производства кордной и технической ткани — от материально-сырьевой базы, до изготовления конечного продукта с высокой добавленной стоимостью.

http://frprf.ru/press-tsentr/novosti/kompaniya-kurskkhimvolokno-pri-podderzhke-frp-zapustila-edinstvennoe-v-rossii-proizvodstvo-vysokopro/

Курскхимволокно, КуйбышевАзот, импортозамещение, Курская область
  • Нет аватара mrm458
    07.07.1722:08:44

    кого из забугорных поставщиков подвинуть планируют?

    (если не секрет)

    #930432
    • Нет аватара Ананас
      08.07.1700:29:56

      Да китайцев в основном. Странно, что за 20 лет производство полиамидной нити для удовлетворения потребностей государства в полном объеме, так и не было налажено, и только к 2023 г. сможем обеспечить 80%, а об экспорте не идет и речи. Ведь полиамидные нити не много ни мало используются для производства парашютов и амуниции в том числе. И при этом оборудование для данного проекта сплошь забугорное, в частности машины кручения произведены компанией RATTI (итальянцы), машины формования поставлены шведами и швейцарцами (компании Trützschler и BBEngineering).

      Сам ПАО «КуйбышевАзот» уже давно почти все свои проекты ведет в режиме совместного предприятия с американскими фирмами Praxair и Trammo, а также с немецким гигантом Linde.

      #930485
  • Макс Южный
    08.07.1700:10:43

    Высокопрочные нити можно делать не только из полиамидов.

    В случае чего, можно ли переделать производство на другую химию?

    #930472
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.07.1701:15:40

       Дай Бог, чтоб не единственный.

    #930494
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