Очередная партия самосвалов КАМАЗ-6520 поставлена для реализации проекта «Сила Сибири»

Очередная партия самосвалов КАМАЗ-6520 поставлена для реализации крупного проекта «Сила Сибири». Это уже вторая сделка по передаче в лизинг машин для строительства крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России, которую провёл «КАМАЗ-ЛИЗИНГ».

Партия из 11 автомобилей поставлена по программе от производителя с говорящим названием «Лизинг для хищников», разработанной для среднего бизнеса, с применением госсубсидии по «льготному лизингу». Такое сочетание программ позволило получить максимально выгодные условия на приобретение автомобилей от «КАМАЗ-ЛИЗИНГа». Так, самосвалы КАМАЗ-6520 были переданы с годовым удорожанием -0,12%. При этом аванс составил 20%, срок лизинга -12 месяцев. Сумма договора на 11 автомобилей (без учёта КАСКО и ГЛОНАСС) — ниже прайсовой стоимости автомобилей более чем на 50 тыс. рублей.

Самосвалы КАМАЗ-6520 — это автомобили высокой грузоподъёмности, предназначенные для транспортировки до 20 тонн груза. Имеют колёсную формулу 6×4 и современную рессорную подвеску. Оснащены топливной аппаратурой BOSCH, системой CommonRail, пневмоподвеской кабины, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ «Continental». Также в комплектации — 400-сильный двигатель КАМАЗ экологического стандарта Евро-4, который в паре с трансмиссией ZF16 обеспечивает самосвалу высокую динамику и отличные эксплуатационно-ходовые качества.