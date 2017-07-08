Добавить статью
Сельское хозяйство

Более 2000 племенного КРС из Дании и Нидерландов ввезли в Калужскую область

  • ясли для телят ООО «Ремпутьмаш-Агро»
  • ясли для телят ООО «Ремпутьмаш-Агро»

На территорию Калужской области по разрешениям Россельхознадзора за 1 полугодие 2017 года ввезено 2067 голов племенного КРС из Дании и Нидерландов, 41 голова племенных свиней из Канады. Все вышеуказанные животные после осмотра и приема специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области совместно со специалистами Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, поставлены на карантин в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). После проведения всех необходимых диагностических и противоэпизоотических мероприятий в период карантина с племенного КРС в количестве 1968 голов, племенных свиней в количестве 41 голова карантин снят, в отношении оставшихся животных проводятся карантинные мероприятия.

Также по разрешениям Россельхознадзора за 1 полугодие 2017 года на предприятия области ввезено 130095 шт. инкубационного яйца кур из Нидерландов и Франции, 16200 шт. инкубационного яйца цесарок из Франции, 9245000 шт. оплодотворенной икры форели из США и о. Мэн, 335000 шт. молоди белоногой креветки из США, 900 доз спермы хряков из Дании.

В рамках осуществления полномочий государственными инспекторами за 6 месяцев 2017 года проведено оформление документов для отправления с территории Калужской области 20 собак, 3 кошек, 3 морских свинок и 1 попугая автотранспортом и авиатранспортом в Польшу, Германию, Швейцарию, США, Болгарию, Литву, Калининград, Грузию и Финляндию. Оформлено 25 ветеринарных сертификатов.

http://rsn.kaluga.ru/news/3819/

Калужская область, племенной КРС, животноводство
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    08.07.1721:18:20

    по разрешениям Россельхознадзора за 1 полугодие 2017 года на предприятия области ввезено 130095 шт. инкубационного яйца кур из Нидерландов и Франции, 16200 шт. инкубационного яйца цесарок из Франции, 9245000 шт. оплодотворенной икры форели из США и о. Мэн, 335000 шт. молоди белоногой креветки из США, 900 доз спермы хряков из Дании.

    В рамках осуществления полномочий государственными инспекторами за 6 месяцев 2017 года проведено оформление документов для отправления с территории Калужской области 20 собак, 3 кошек, 3 морских свинок и 1 попугая автотранспортом и авиатранспортом в Польшу, Германию, Швейцарию, США, Болгарию, Литву, Калининград, Грузию и Финляндию. Оформлено 25 ветеринарных сертификатов.

    Равноценный обмен, ничего не скажешь.       

    У нас своих селекционеров совсем что ли не осталось?    

    #930713
    • Юрий Липатов
      08.07.1722:11:44

      Какие селекционеры? В СССР надои от коровы от силы были 2000 литров. Теперь в полтора раза меньшее поголовье даёт большее количество молока. Эти племенные КРС дадут ещё больше молока до 8000-10000 литров.

      Отредактировано: Юрий Липатов~22:28 08.07.17
      #930724
      • чебурашка1974 чебурашка1974
        08.07.1722:51:37

        Какие селекционеры? В СССР надои от коровы от силы были 2000 литров

        Во-первых, причём здесь СССР?        Его уже 26 лет как нет.

        Во-вторых, в СССР было выгодно занижать показатели, чтобы не увеличили ПЛАН.

        В-третьих, повторяю вопрос: чем НАШИ селекционеры занимаются?

        Отредактировано: чебурашка1974~23:36 08.07.17
        #930741
        • Нет аватара Zemos
          09.07.1701:05:22

          Чтобы была своя селекция в неё нужно вкладывать деньги. Причём очень большие и с неизвестным финалом. Это же наука. По сути должно быть частно-государственное партнерство. Сейчас этого нет. Кроме всего прочего по срокам от 10 лет и далее.

          Единственное утешение сейчас за родительское стадо взялись крупные холдинги. Но это самое простое в этой цепочке.

          #930781
        • Нет аватара Zemos
          09.07.1701:15:07

          Такая же проблема есть в фармацевтике, бытовая химия, машиностроение, может ещё где-то.

          Итоговый товары то мы делаем, а вот таблетки сплошь и рядом мешают из импортных субстанций, с бытовой химией аналогично, достаточно посмотреть на состав. Причём везде кроме денег встает вопрос времени…

          #930784
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    08.07.1722:14:48

    Наконец то поняли. За нефтедоллары безопасность, в том числе продовольственную, не купишь…

    #930725
  • koshmar koshmar
    09.07.1701:52:39

    Обычная практика. В СССР тоже постоянно ввозили племенное стадо — овец из Австралии, коров из Голландии и т. д. В 90-е все племхозяйства были порезаны на мясо, тонкорунных ягнят жарили на шашлыки.

    #930791
  • mashinist mashinist
    09.07.1701:53:43

    Чё вы ноете? нормально так приросла Говяжая продукция, она же не статична на фермах их будут же размножать!

    #930792
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,