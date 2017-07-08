Более 2000 племенного КРС из Дании и Нидерландов ввезли в Калужскую область



ясли для телят ООО «Ремпутьмаш-Агро»

На территорию Калужской области по разрешениям Россельхознадзора за 1 полугодие 2017 года ввезено 2067 голов племенного КРС из Дании и Нидерландов, 41 голова племенных свиней из Канады. Все вышеуказанные животные после осмотра и приема специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области совместно со специалистами Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, поставлены на карантин в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). После проведения всех необходимых диагностических и противоэпизоотических мероприятий в период карантина с племенного КРС в количестве 1968 голов, племенных свиней в количестве 41 голова карантин снят, в отношении оставшихся животных проводятся карантинные мероприятия.

Также по разрешениям Россельхознадзора за 1 полугодие 2017 года на предприятия области ввезено 130095 шт. инкубационного яйца кур из Нидерландов и Франции, 16200 шт. инкубационного яйца цесарок из Франции, 9245000 шт. оплодотворенной икры форели из США и о. Мэн, 335000 шт. молоди белоногой креветки из США, 900 доз спермы хряков из Дании.

В рамках осуществления полномочий государственными инспекторами за 6 месяцев 2017 года проведено оформление документов для отправления с территории Калужской области 20 собак, 3 кошек, 3 морских свинок и 1 попугая автотранспортом и авиатранспортом в Польшу, Германию, Швейцарию, США, Болгарию, Литву, Калининград, Грузию и Финляндию. Оформлено 25 ветеринарных сертификатов.